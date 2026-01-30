Guvernul vine cu facilități fiscale. Executivul a aprobat vineri o serie de ajustări legislative care prevăd înjumătățirea impozitului pe proprietate pentru locuitorii din Delta Dunării și Munții Apuseni. Măsura are ca scop sprijinirea comunităților din zonele cu dificultăți naturale și economice.

Reducerea cu 50% se aplică terenurilor aferente locuinței de domiciliu, precum și clădirilor utilizate exclusiv pentru locuit, cu excepția celor folosite în scopuri comerciale. În același timp, facilitatea fiscală se acordă și pentru un singur mijloc de transport, ales de contribuabil.

Guvernul vine cu facilități fiscale. Cum vor fi compensate sumele deja achitate pentru 2026

Pentru persoanele care au plătit integral aferente anului 2026, autoritățile au prevăzut mecanisme de compensare sau restituire. Sumele vor putea fi scăzute din alte obligații fiscale sau returnate, conform procedurilor legale.

Guvernul vine cu facilități fiscale: De ce sunt sprijinite fiscal aceste regiuni

Localitățile din Munții Apuseni și din Rezervația Biosferei Delta Dunării sunt considerate zone cu limitări majore de dezvoltare, din cauza condițiilor geografice și a accesului redus la infrastructură. Statul român menține aceste facilități pentru a susține populația locală și pentru a stimula economia regională.

Astfel de măsuri există încă din anii ’90, fiind introduse ca forme speciale de sprijin pentru comunitățile afectate de tranziția economică și de izolarea geografică, potrivit .

Ce schimbări fiscale sunt legate de aderarea României la OCDE

Guvernul a decis și modificarea Codului Fiscal, pentru a-l armoniza cu standardele stabilite de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Concret, un articol a fost eliminat la solicitarea organizației, deoarece putea crea situații de dublă impozitare și diferențe de tratament fiscal între contribuabili.

Printre aspectele criticate s-au numărat:

limitarea accesului la procedurile de soluționare amiabilă a disputelor fiscale;

necorelarea cu principiul nediscriminării fiscale prevăzut de convențiile OCDE.

Executivul a anunțat că va propune ulterior o nouă reglementare, stabilită în urma consultărilor cu reprezentanții OCDE. România a obținut deja 19 din cele 25 de avize necesare pentru aderare.

Ce se întâmplă cu obligația utilizării RO e-Factura

O altă decizie importantă vizează sistemul RO e-Factura. Persoanele fizice impozabile care desfășoară activități economice și sunt identificate prin CNP vor avea un termen de adaptare până la 1 iunie 2026.

Această perioadă de tranziție le permite să se familiarizeze cu platforma și să testeze funcționalitatea acesteia, beneficiind de același regim aplicat agricultorilor persoane fizice.

Cei deja înscriși obligatoriu în sistem pot cere suspendarea temporară, iar cei neînregistrați trebuie să se înscrie cu minimum trei zile înainte de termenul-limită, 1 iunie 2026.