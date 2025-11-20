B1 Inregistrari!
Chipsuri din paste, gustarea care a făcut furori pe TikTok. Cum le prepară chef Ștefan Popescu

Chipsuri din paste, gustarea care a făcut furori pe TikTok. Cum le prepară chef Ștefan Popescu

20 nov. 2025, 23:37
Chipsuri din paste, gustarea care a făcut furori pe TikTok. Cum le prepară chef Ștefan Popescu
Sursa foto: Instagram/ Chef Stefan Popescu
  1. De ce ingrediente ai nevoie pentru rețeta lui Ștefan Popescu de chipsuri din paste
  2. Ingrediente
  4. Cum se prepară celebrele chipsuri din paste după rețeta lui chef Ștefan Popescu

Ștefan Popescu, juratul din emisiunea „Chefi la Cuțite”, propune o rețetă de chipsuri din paste, gustarea care a făcut înconjurul internetului. Acestea pot fi consumate simple sau alături de un sos, pe care tot bucătarul ne învață cum să-l pregătim. 

De ce ingrediente ai nevoie pentru rețeta lui Ștefan Popescu de chipsuri din paste

Chipsurile din paste sunt gustarea ideală pentru un film văzut alături de cei dragi sau chiar pentru o pauză rapidă la muncă. Avantajul lor, pe lângă gust, este că se prepară rapid și fără prea multe ingrediente.

Chef Ștefan Popescu și-a înregistrat și postat pe TikTok propria rețetă pentru această gustare ce poate fi servită simplă sau alături de un sos de brânză.

Ingrediente

Pentru chipsurile din paste:

  • 500 g penne din făină albă;
  • 2 linguri de ulei de măsline;
  • 1 lingură de pudră de usturoi;
  • 1 lingură de oregano uscat;
  • 1 lingură de boia;
  • Sare, după gust.

Pentru sosul de brânză:

  • 200 g brânză feta;
  • Usturoi;
  • Sucul și coaja de la o jumătate de lămâie;
  • 1/2 lg ulei de măsline;
  • 2 linguri de smântână sau iaurt grecesc;
  • Mentă;
  • Sare;
  • Piper negru.

Cum se prepară celebrele chipsuri din paste după rețeta lui chef Ștefan Popescu

Primul pas presupune pastelor la fiert. Atenție! Acestea se pun în apă abia după ce începe să clocotească, nu înainte. Se lasă la fiert conform indicațiilor de pe pachetul sau cutia în care au venit.

După ce s-au fiert, se pun într-un bol și se amestecă cu uleiul de măsline, usturoiul, oregano, boia.

Următorul pas presupune așezarea pastelor pe o tavă tapetată cu hârtie de copt, într-un singur strat, astfel încât să nu se suprapună. Se introduce tava în cuptorul preîncălzit la 200°C și lasă pastele până se rumenesc și capătă crocănțimea perfectă.

Pentru preparaea sosului, se pune brânza feta într-un bol și se zdrobește cu ajutorul unei furculițe. Se adaugă usturoiul tocat mărunt, sucul și coaja de lămâie, și se amestecă toate ingredientele. La final, se încorporează menta proaspătă tocată și piperul negru, după gust.

