Audi-ul folosit de Klaus Iohannis, scos la vânzare. Primăria Sibiu a decis să scoată la licitație autoturismul utilizat de fostul președinte al României în perioada în care ocupa funcția de primar, după ce niciun serviciu public din cadrul administrației locale nu și-a exprimat interesul pentru preluarea acestuia. Este vorba despre un Audi A6, care a devenit, între timp, mai degrabă, o piesă de istorie decât un vehicul util pentru uz instituțional, potrivit site-ului .

Ce mașină a condus Klaus Iohannis ca primar

Autoturismul scos acum la vânzare este un Audi A6, fabricat în 2005, achiziționat în leasing de . Contractul de leasing s-a încheiat în anul 2010, moment în care mașina a intrat în proprietatea administrației locale. Vehiculul a fost folosit de Klaus Iohannis până în perioada în care acesta a început să beneficieze de autoturisme BMW puse la dispoziție de dealerul oficial al acestei mărci în România.

Audi-ul folosit de Klaus Iohannis, scos la vânzare. Care este valoarea stabilită pentru mașină

În urma unei evaluări realizate în 2024, autoturismul a fost estimat la 3.100 de euro, la care se adaugă TVA, valoare reconfirmată și în 2025 de un evaluator autorizat. În cele din urmă, autoritățile locale au decis ca prețul de pornire la licitație să fie stabilit la 3.500 de euro plus TVA.

Decizia vine în contextul în care predarea mașinii la un centru de colectare a fierului vechi ar fi adus Primăriei o sumă mult mai mică, de cel mult 5.000 de lei.

Audi-ul folosit de Klaus Iohannis, scos la vânzare. De ce nu a fost preluat de niciun serviciu public

Potrivit unui raport al Direcției Economice din cadrul Primăriei Sibiu, lipsa de interes este justificată de costurile ridicate de exploatare.

„Ținând cont de faptul că niciun serviciu public nu și-a manifestat intenția de preluare a autoturismului, motivat de faptul că autovehiculul are un consum mare de carburant și cheltuieli ridicate de întreținere”, se arată în documentul oficial.

În același raport se precizează că: „Autoturismul este funcțional, apt pentru circulație pe drumurile publice, cu uzură normală corespunzătoare anului de fabricație, se propune valorificarea acestuia prin vânzare la licitație publică”.

De ce este considerată „o poveste” mașina lui Iohannis

Subiectul a stârnit reacții și în Consiliul Local Sibiu. Consilierul PNL Adrian Bibu a atras atenția asupra valorii simbolice a autoturismului.

„Știu că poate vi se pare că se vindem o mașină veche. Aici se vinde o poveste și vreau să ne asigurăm că se vinde la valoarea ei reală. A fost mașina primarului Iohannis și a viitorului președinte al României cu două mandate. Este o poveste, vreau să ne asigurăm că vindem o poveste”, a declarat acesta.

Audi-ul folosit de Klaus Iohannis, scos la vânzare. Cum va fi organizată licitația

Primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor, a confirmat că autoturismul va fi valorificat printr-o casă de licitații.

„Este o mașină de lux și nu cred că este cazul să o folosească un serviciu. Într-adevăr, are această poveste și o vom vinde printr-o casă de licitații”, a spus edilul.