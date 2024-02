Motivul surprinzător pentru care un bărbat a decis să se mute din Cluj în București. Ce argumente a adus

În ultimii ani, tot mai mulți bucureșteni s-au mutat la , însă, acum, există și reversul. Bucureștiul și Clujul sunt unele dintre cele mai prospere orașe ale țării și oferă și cele mai multe oportunități.

De ce s-a mutat un bărbat din Cluj în București

Un bărbat a ales să se mute în . Acesta și-a postat experiența pe Reddit. Deși admite că nu este clujean, ci doar a locuit câțiva ani în Cluj, admite că poate fi subiectiv în anumite privințe, scrie .

„Am profitat de faptul că lucrez de acasă pentru a mă muta toamna trecută din Cluj în București, pe fondul dorinței de noi experiențe. De asemenea simțeam că stagnez, voiam să mă duc într-un loc unde nu cunosc multă lume, unde nu am confortul prietenilor apropiați, tocmai că să mă forțez să mă expun din punct de vedere social și să cresc. Sunt atras de București de mult. La modul cel mai serios, jegul este unul dintre lucrurile care mă atrag. E un oraș «raw», nu pretinde că este ceva ce nu este. Canalele din care ies aburi, trotuarele infinit sparte, gunoaiele de peste tot, asta sunt flerul și personalitatea acestui oraș”, își începe el postarea.

Acesta consideră că Bucureștiul „își va pierde personalitatea în ziua în care va ajunge la fel că și celelalte orașe”.

„Vreau curățenie, civilizație? Mă pot duce în vest. București își va pierde personalitatea în ziua în care va ajunge la fel că și celelalte orașe. Chestia asta o zic mai în glumă, mai în serios. Normal că îmi doresc o societate mai bună, iar obiectiv vorbind asta trebuie să fie viitorul. Însă sunt fericit că pot să am experiență Bucureștiului de acum, și sunt trist că n-am apucat să trăiesc în Bucureștiul de acum 15-20 de ani. Știu că nu era mai bine, nici nu zic asta – «romanticizez» perioada de atunci, într-un fel”, adaugă el.

Bărbatul nu a dorit să facă o comparație între cele două mari orașe.

„Dar o să compar ce am văzut în București cu experiențele mele trecute – care, majoritatea, au fost în Cluj”, menționează acesta, adăugând: „Inițial aveam preconcepții legate de «sudișți». Accentul mi se părea enervant și agresiv – cel puțin așa mă simțeam la magazine. După o întâmplare cu un domn care voia să iasă dintr-o parcare în miezul zilei și în loc să mă claxoneze s-a dat jos, m-a atins pe umăr și s-a scuzat că dorește să iasă, mi-am schimbat total perspectiva. Și recunosc că sufeream de prejudecăți, dar mă bucur că am reușit să mi le schimb. În final accentul a-nceput să-mi placă și am început să preiau conștient vorbe pe care le aud aici, pentru că mi se par amuzante (e.g. băi nene, ador să zic asta)”.

„Oamenii din Bucureșți sunt foarte, foarte deschiși”

Acesta a remarcat faptul că bucureștenii nu îi agrează în mod deosebit pe moldoveni: „Deși mi-am dat seama că majoritatea oamenilor nu sunt răi/agresivi, totuși, empiric vorbind, am auzit ceva injurii la adresa moldovenilor”.

„Oamenii din Bucureșți sunt foarte, foarte deschiși. Au dus small talk-ul la alt nivel. Literalmente din orice se deschide o întreagă conversație. Îmi place tare mult asta și aici m-am deschis mult mai mult decât am făcut-o la Cluj. În Cluj cel puțin mi se pare mai timidă lumea, nu se bagă din proprie inițiativa în discuții. Aici mă duc la o cafea și sare lumea-n vorba cu mine doar așa. La început eram mai timid, dar e o mare lecție de învățat de aici. Și chiar dacă nu-s cele mai deep chestii, e foarte util să știi să faci small talk. Aici lumea e mult mai deschisă, și zice primul lucru care le vine pe gură, chiar dacă nu-i cel mai inteligent, dar nu contează. Aici lumea nu te judecă atât de tare pentru ce spui. Zi ce-ti trece prin cap and the banter will follow.”, a mai spus el.

Bărbatul consideră totuși, că Bucureștiul și Clujul se aseamănă în anumite puncte de vedere.

„Pe Reddit se iau foarte rapid oamenii de clujenii care se plâng de «vinituri» (eu nu sunt clujean, doar am rămas acolo după facultate, deci și eu sunt o «vinitură»), însă același lucru se întâmplă și la București. Atâta că aici sunt numiți „țăruși”. Trebuie doar să deschizi Waze și să va uitați la comentarii. Chiar voiam să fac un post cu screenshot-uri de conversații din diferite zile – eu mai întru uneori și mă amuz. Nu încerc să ii scuz pe clujeni la faza asta, zic doar să nu mai fie prezentată ca pe o chestie din «orașul de 5 stele» – fenomenul e prezent și la București”, menționează acesta, conform sursei citate.

Totodată, cele două orașe au și alte puncte în comun. Unul ține de instalațiile de canalizare care nu mai fac față, în parte explicabil ținând cont de faptul că ambele orașe au crescut în ultimii ani, timp în care sute, dacă nu mii de blocuri au fost construite fără ca infrastructura să țină pasul cu această dezvoltare.

Comparație de prețuri între cele două orașe

Bărbatul consideră că în Capitală mâncarea este mai bună și prețurile mai mici.

„În România, cu cât mergi mai în sud-est, cu atât e mai bună shaorma. Nu sunt vreun Messia, toată lumea știe asta. În Bucureșți e la alt nivel. În caz că o să mă întrebe cineva, top shaormerii, nu neapărat în ordinea asta: Genin, Fendi, Dristor, Socului. Genin și Fendi se bat pe locul întâi, Dristor e și el acolo (dar de la Dristor!, că de exemplu la Unirii nu e la fel de bun). Cheese de la Moșilor, Doner, orice. Serios, mergeți acolo și luați-va un cheese cu de toate (da, și cu legume la grill în el). Zero regrete. Oricum, e greu să alegi un câștigător clar la nivelul asta. Deja se bat la «sutimi» shaormele din București.”, spune el, adăugând: „Așa, că tot veni vorba de mâncare – mâncare mult mai bună decât în Cluj (și restul țării, probabil). Prețurile la mâncare din Cluj par să fie medii spre foarte mari, iar în București de la foarte mici la foarte mari. Adică e o plajă mult mai largă. Efectiv e mai ieftin să mănânci în București decât în Cluj. Ai Megapan de exemplu (pe cel de la Unirea l-am încercat, cel puțin), care are un raport preț-calitate excelent. E ieftin și și primești mult la gramaj. În Cluj totul e la suprapreț – de exemplu Delissima. Groaznic. Restaurante la fel – mâncare mediocră pe prețuri mult prea mari. În schimb în București n-ai ce să te plângi. Bate Bucureștiul la mâncare orice oraș cu mult”.

Bărbatul mai consideră că costul de trai este mai mic în Capitală.

Acestuia i se pare că e mai simplu să ajungă la medic sau la cumpărături în București, deși orașul e mai mare, fără a mai vorbi despre metrou.

Bărbatul a rămas surprins de numărul mare de oameni fără locuință care își fac veacul inclusiv în centrul Bucureștiului.

Pe de altă parte, el susține că traficul este îngrozitor în ambele orașe.

„Traficul e nașpa, dar mă așteptăm să fie și mai nașpa. Seamănă cu Clujul. Măcar aici se lucrează la centură. Lipsa marcajelor pe drumuri e super nașpa. Multe drumuri în care nu știi pe ce bandă ești exact. Intersecțiile în + care au verde deodată (e.g. cele de la Unirii până în Piață Alba Iulia) și oamenii așteaptă să facă stânga… ce porcării. Mai bine pui verde intermitent peste tot și pui semafoare în patru timpi”, completează el.

Postarea sa a atras nenumărate comentarii, pro și contra, provocând o adevărată dezbatere.