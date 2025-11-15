B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un muncitor român a fost găsit mort într-un siloz de cereale din Austria. Ce s-a întâmplat cu colegul său

Un muncitor român a fost găsit mort într-un siloz de cereale din Austria. Ce s-a întâmplat cu colegul său

Selen Osmanoglu
15 nov. 2025, 14:24
Un muncitor român a fost găsit mort într-un siloz de cereale din Austria. Ce s-a întâmplat cu colegul său
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Echipele de salvare, la fața locului
  2. Ce s-a întâmplat cu cei doi muncitori
  3. „Cerealele se comportau ca nisipul mișcător”
  4. De la ce a pornit totul

O intervenție a avut loc joi seara în Austria. Mai mulți pompieri au fost chemați de urgență la o moară după ce doi muncitori români au căzut într-un siloz plin cu cereale. Unul dintre muncitori, în vârstă de 21 de ani, a murit.

Echipele de salvare, la fața locului

Prima autospecială ajunsă la fața locului s-a confruntat cu dificultăți în găsirea exactă a zonei unde se produsese accidentul, deoarece moara era formată dintr-un complex foarte întins de clădiri industriale, conform Kurier.

O a doua autospecială a reușit să identifice rapid partea din spate a morii, unde se afla silozul, și a dirijat toate echipajele către locul incidentului.

Ce s-a întâmplat cu cei doi muncitori

Cei doi muncitori căzuseră în siloz în timp ce efectuau lucrări de întreținere. Primul scos a fost un bărbat de 37 de ani, care fusese găsit afundat până la nivelul gâtului în cereale. Acesta a fost scos în viață și transportat cu răni ușoare la un spital regional.

În timpul operațiunii, pompierii l-au găsit și pe cel de-al doilea muncitor, un tânăr român de doar 21 de ani. Acesta era complet scufundat în cereale, iar intervenția de salvare a fost una extrem de dificilă.

„Cerealele se comportau ca nisipul mișcător”

„Cu o forță fizică imensă și sub o presiune extremă, colegii au încercat să dezgroape tânărul. Cerealele se comportau ca nisipul mișcător și au dus echipa noastră la limită”, au transmis pompierii în raportul oficial.

Echipajele au folosit stâlpi de sprijin și tărgi speciale pentru a stabiliza masa de cereale și a încetini alunecarea acesteia. În ciuda tuturor eforturilor, tânărul nu a mai putut fi salvat. Din păcate, medicul de urgență a constatat decesul acestuia la fața locului.

De la ce a pornit totul

Totul a început după ce cei doi muncitori au încercat să deblocheze pâlnia de evacuare a silozului, pășind pe structura superioară.

Tânărul de 21 de ani s-a scufundat instantaneu, iar colegul său a fost tras după el. Astfel, un al treilea muncitor, care era martor la incident, a alertat imediat autoritățile.

Tags:
Citește și...
Aproape 4 milioane de țigarete de contrabandă, descoperite la Calafat. Unde se aflau acestea
Eveniment
Aproape 4 milioane de țigarete de contrabandă, descoperite la Calafat. Unde se aflau acestea
Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu, un parteneriat al experienței și performanței în administrație
Eveniment
Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu, un parteneriat al experienței și performanței în administrație
„Orașul Parc” din Sectorul 6 – conceptul lui Ciprian Ciucu pe care vrea să-l ducă în tot Bucureștiul
Eveniment
„Orașul Parc” din Sectorul 6 – conceptul lui Ciprian Ciucu pe care vrea să-l ducă în tot Bucureștiul
Ministrul Sănătății propune ca anumite intervenții stomatologice, care necesită anestezie generală, să se efectueze în spitalele publice de urgență
Eveniment
Ministrul Sănătății propune ca anumite intervenții stomatologice, care necesită anestezie generală, să se efectueze în spitalele publice de urgență
Sectorul 6, o comunitate cu mult suflet: cum au devenit festivalurile West Side gândite de Ciprian Ciucu un reper pentru București
Eveniment
Sectorul 6, o comunitate cu mult suflet: cum au devenit festivalurile West Side gândite de Ciprian Ciucu un reper pentru București
Miracol în Scoția! Un câine a fost salvat după o cădere de 30 de metri pe stânci
Eveniment
Miracol în Scoția! Un câine a fost salvat după o cădere de 30 de metri pe stânci
Cel mai mare mozaic antic din sud-estul Europei s-a redeschis la Constanța. Ce noutăți îi așteaptă pe turiști
Eveniment
Cel mai mare mozaic antic din sud-estul Europei s-a redeschis la Constanța. Ce noutăți îi așteaptă pe turiști
Cel mai mare rechin alb din Atlantic reapare în apele SUA. Ce spun cercetătorii (FOTO)
Eveniment
Cel mai mare rechin alb din Atlantic reapare în apele SUA. Ce spun cercetătorii (FOTO)
Târgurile de Crăciun din Sibiu și Craiova au dat startul sărbătorilor: „Peste 100000 de oameni au fost astăzi la deschidere” (FOTO)
Eveniment
Târgurile de Crăciun din Sibiu și Craiova au dat startul sărbătorilor: „Peste 100000 de oameni au fost astăzi la deschidere” (FOTO)
Oana Țoiu, discuție telefonică importantă cu ministrul ucrainean: „Ne-am concentrat pe principalele teme ale cooperării noastre bilaterale”
Eveniment
Oana Țoiu, discuție telefonică importantă cu ministrul ucrainean: „Ne-am concentrat pe principalele teme ale cooperării noastre bilaterale”
Ultima oră
13:50 - Ucraina anunță că a lovit celebra cale ferată Trans-Siberiană
13:11 - Daniel Băluță și-a depus candidatura la Primăria Capitalei
12:39 - Aproape 4 milioane de țigarete de contrabandă, descoperite la Calafat. Unde se aflau acestea
12:04 - Explozie urmată de un incendiu, în Argentina: peste 20 de persoane au fost rănite. Iată ce s-a întâmplat
11:57 - Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu, un parteneriat al experienței și performanței în administrație
Catalin Drula
11:49 - „Orașul Parc” din Sectorul 6 – conceptul lui Ciprian Ciucu pe care vrea să-l ducă în tot Bucureștiul
10:46 - Ministrul Sănătății propune ca anumite intervenții stomatologice, care necesită anestezie generală, să se efectueze în spitalele publice de urgență
10:30 - Vremea în România, 15 noiembrie 2025: O zi de toamnă târzie, cu temperaturi sub mediile lunii
10:25 - Ambasada Rusiei, după ce MAE l-a convocat pe oficialul rus: „O acţiune teatralizată”
09:50 - Sectorul 6, o comunitate cu mult suflet: cum au devenit festivalurile West Side gândite de Ciprian Ciucu un reper pentru București