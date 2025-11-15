O a avut loc joi seara în Austria. Mai mulți pompieri au fost chemați de urgență la o moară după ce doi muncitori români au căzut într-un siloz plin cu cereale. Unul dintre muncitori, în vârstă de 21 de ani, a murit.

Echipele de salvare, la fața locului

Prima autospecială ajunsă la fața locului s-a confruntat cu dificultăți în găsirea exactă a zonei unde se produsese accidentul, deoarece moara era formată dintr-un complex foarte întins de clădiri industriale, conform .

O a doua autospecială a reușit să identifice rapid partea din spate a morii, unde se afla silozul, și a dirijat toate echipajele către locul incidentului.

Ce s-a întâmplat cu cei doi muncitori

Cei doi muncitori căzuseră în siloz în timp ce efectuau lucrări de întreținere. Primul scos a fost un bărbat de 37 de ani, care fusese găsit afundat până la nivelul gâtului în cereale. Acesta a fost scos în viață și transportat cu răni ușoare la un spital regional.

În timpul operațiunii, pompierii l-au găsit și pe cel de-al doilea muncitor, un tânăr român de doar 21 de ani. Acesta era complet scufundat în cereale, iar intervenția de salvare a fost una extrem de dificilă.

„Cerealele se comportau ca nisipul mișcător”

„Cu o forță fizică imensă și sub o presiune extremă, colegii au încercat să dezgroape tânărul. Cerealele se comportau ca nisipul mișcător și au dus echipa noastră la limită”, au transmis pompierii în raportul oficial.

Echipajele au folosit stâlpi de sprijin și tărgi speciale pentru a stabiliza masa de cereale și a încetini alunecarea acesteia. În ciuda tuturor eforturilor, tânărul nu a mai putut fi salvat. Din păcate, medicul de urgență a constatat decesul acestuia la fața locului.

De la ce a pornit totul

Totul a început după ce cei doi muncitori au încercat să deblocheze pâlnia de evacuare a silozului, pășind pe structura superioară.

Tânărul de 21 de ani s-a scufundat instantaneu, iar colegul său a fost tras după el. Astfel, un al treilea muncitor, care era martor la incident, a alertat imediat autoritățile.