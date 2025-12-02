Anchetă în cazul muncitorului român care a murit sub dărâmăturile turnului Torre dei Conti din Roma. Autoritățile italiene au pus sub acuzare patru persoane considerate responsabile.

Anchetă în cazul muncitorului român mort

Un muncitor român a murit la începutul lunii noiembrie, pe un șantier din Roma, după prăbușirea unui turn medieval. Având o înălțime de 29 de metri, structura, aflată în proces de reabilitare s-a prăbușit, parțial, și a prins sub dărâmături lucrătorul român. Octav Stroici, în vârstă de 66 de ani, a murit după ce a fost blocat timp de 11 ore, iar autoritățile italiene au deschis o anchetă.

Muncitorul a fost scos viu de sub dărâmături, dar a murit la spital din cauza rănilor suferite. El făcea parte dintr-o echipă care efectua lucrări de a turnului, situat foarte aproape de Colosseum şi Forumul Roman.

La câteva săptămâni după incidente, au pus sub acuzare patru persoane care ar avea legătură cu tragedia, a relatat agenţia italiană de presă . Cei patru suspecţi sunt trei arhitecţi, între care managerul tehnic al proiectului de renovare, şi un inginer.

Anchetatorii investighează un presupus eşec în evaluarea corespunzător structurii de rezistență a clădirii, afectată de procesul de renovare.

Muncitorul român a murit la spital

Această anchetă a fost deschisă după ce a murit la spital din cauza rănilor suferite în urma accidentului. Octav Stroici a fost prins sub dărâmîturile turnului din centrul istoric al Romei vreme de 11 ore. Echipele de salvare au avut nevoie de timp pentru a străpunge și pentru a elimina tonele de rocă prăbușite.

După ce a fost scos dintre blocurile de rocă, românul a fost transportat de urgență la spital, cu o ambulanță. El a fost declarat mort după ce a ajuns la unitatea medicală, Medicii au declarat că inima sa a încetat să mai bată încă din timpul transportului, în ciuda manevrelor de resuscitare.

Potrivit reprezentanților spitalului, muncitorul a ajuns la urgențe în stare foarte gravă. Timp de aproximativ o oră, medicii au încercat să îl readucă la viață, însă el nu a răspuns manevrelor medicale. Decesul a fost declarat la aproximativ o oră după ce a fost adus la unitatea medicală.