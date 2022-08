NASA a surprins într-o nouă imagine uimitoare Galaxia Fantomă, care se află la 32 de milioane de ani lumină de Pământ

Imagini noi uimitoare produse de Telescopul Hubble și Telescopul James Webb prezintă Galaxia Fantomă, o spirală a sistemelor solare la 32 de milioane de ani lumină distanță de Pământ.

Potrivit Agenției Spațiale Europene, care Galaxia este situată în constelația Pești.

Imaginile au fost create folosind date atât de la Telescopul Hubble, cât și de la Telescopul Webb

Galaxia Fantomă, cunoscută oficial sub numele de M74, este un fel de galaxie spirală cunoscută sub numele de „spirala mare de design”. Aceasta înseamnă că are brațe spiralate bine definite, care se înfășoară vizibil din centru în imaginile nou lansate.

Webb a detectat „filamente delicate de gaz și praf” în brațele spirale ale galaxiei, potrivit ESA. Imaginile oferă, de asemenea, o privire clară asupra clusterului de stele nucleare din centrul galaxiei, neînnorat de gaz.

Telescopul Webb a folosit, de asemenea, Instrumentul Mid-InfraRed (MIRI) pentru a examina galaxia fantomă, ca parte a unui proiect de înțelegere a primelor faze ale formării stelelor, a remarcat ESA, potrivit

Primele emagini de înaltă rezoluție au fost realizate în iulie

imagini de înaltă rezoluție ale Telescopului Webb în urmă cu doar câteva săptămâni, în iulie.

În timp ce Webb este cel mai bun la observarea lungimilor de undă în infraroșu ale luminii, Hubble are o vedere deosebit de clară la lungimile de undă ultraviolete și vizibile.

Combinația de date de la ambele telescoape a permis oamenilor de știință să obțină o înțelegere și mai profundă a galaxiei fantomă și să creeze imagini spectaculoase