NATO vrea prezență militară la granița teritoriului său

NATO ar putea plasa prezență militară permanentă la granița teritoriului său pentru a împiedica o viitoare agresiune militară din partea Rusiei.

„Alianța se află într-o transformare fundamentală care va avea consecințe pe termen lung împotriva acțiunilor președintelui rus Vladimir Putin. Ceea ce vedem acum este o nouă realitate, o nouă normalitate pentru securitatea europeană. Prin urmare, discutăm cu comandanții noștri militari să ofere opțiuni pentru o resetare, o adaptare pe termen mai lung a NATO”, a transmis Jen Stoltenberg, secretarul general al NATO.

