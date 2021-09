Nepoata părintelui Arsenie Boca are 90 de ani și a trecut peste un atac cerebral și o formă severă de COVID-19. Zoe Dăian este convinsă că unchiul său o veghează (VIDEO)

Psiholoaga Zoe Dăian, nepoata Părintelui Arsenie Boca, și-a revenit aproape complet după o formă severă de COVID-19, de care a suferit anul trecut, și după ce a stat patru săptămâni în comă din cauza unui atac cerebral, fiind convinsă că este vegheată de unchiul său, transmite Adevărul.

Astăzi în vârstă de 90 de ani, nepoata Părintelui Arsenie Boca a trecut peste un atac cerebral și o formă severă de COVID-19

Psiholoaga trăiește într-un centru pentru vârstnici din localitatea Șoimi, județul Bihor, cu nume parcă predestinat să îi fie cămin, „Casa mea, Eden”.

Zoe Dăian a divorțat de fostul său soț, care între timp a decedat, iar fiica și nepoata sa s-au stabilit în Grecia de mulți ani. Ea a trăit până la pensionare și ar fi dorit să se retragă la Mănăstirea Prislop, sperând să fie înmormântată aproape de unchiul ei, însă dorința i-a fost refuzată.

„Stareţa mi-a spus că nu voi putea fi înmormântată lângă el. Aşa că am plecat. I-am zis că nu voi rămâne neînmormântată, se va găsi cineva să o facă”, a povestit Zoe Dăian.

Femeia a ajuns la Mănăstirea Izbuc din Bihor, dar vizitează periodic mormântul Părintelui Arsenie Boca.

Zoe Dăian a rămas apropiată și de dr. Daniil Stoenescu, episcop locțiitor al Episcopiei Dacia Felix din Serbia și fost ucenic al Părintelui Arsenie Boca.

„În timpul slujbei, aveam impresia că îl aud pe Arsenie, vocea semăna perfect cu a lui. Eram conştientă că nu poate fi el, dar nu m-am putut abţine. Am intrat în biserică, am mers până la altar, călugării din cor au strigat să nu cumva să intru. I-am întrebat cine slujeşte şi mi-au spus că e stareţul. Am vrut să-l cunosc, eram cu o prietenă, avocată, care e şi avocata mănăstirii. Ea ne-a prezentat”, mai spune Zoe Dăian.

În 2017, pe când era la Mănăstirea Izbuc, Zoe Dăian a suferit un accident vascular cerebral și a fost internată în comă la spital, dar și-a revenit după patru săptămâni, când starețul Mihai Tarău i-a luat mâna și i-a spus că e lângă ea.

„M-a întrebat dacă ştiu cine e, i-am spus că sigur”, îşi aduce aminte Zoe Dăian, întâmplarea fiind confirmată şi de părintele Mihail, care a convins-o să se mute în centrul din Şoimi și care o vizitează periodic.

Zoe Dăian a avut probleme de sănătate și anul trecut, când s-a îmbolnăvit de o formă severă de COVID-19. A fost un miracol că a scăpat, spun cadrele medicale din centru, iar femeia s-a arătat convinsă că este vegheată de unchiul ei, Părintele Arsenie Boca.

„Îl simt aproape, seara şi dimineaţa, când mă rog, îl simt că mă ajută”, spune Zoe Dăian.