Compania Construcții Erbașu a anunțat stadiul lucrărilor pe care le efectuează la Spitalul Județean de Urgență din Călărași. Aici, clădirea existentă este consolidată și se ridică și un corp nou. Acesta din urmă va avea 309 paturi noi, destinate mai multor secții.

Cum merg lucrările la Spitalul Județean din Călărași

„Avansăm cu lucrările la 𝐒𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐮𝐥 𝐉𝐮𝐝𝐞𝐭𝐞𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐔𝐫𝐠𝐞𝐧𝐭𝐚 „𝐃𝐫. 𝐏𝐨𝐦𝐩𝐞𝐢 𝐒𝐚𝐦𝐚𝐫𝐢𝐚𝐧” din 𝐂𝐚𝐥𝐚𝐫𝐚𝐬𝐢 printr-un proiect complex, care reunește consolidarea clădirii existente cu realizarea unui corp nou, adaptat cerințelor actului medical actual.

🏗️ La corpul existent, lucrările de consolidare sunt în plină desfășurare, cu intervenții esențiale la nivel structural și de finisaje interioare. Se execută turnări de beton în fundații, montajul armăturilor și al cofrajelor, armarea plăcii de la demisol, precum și tencuieli interioare, etape care asigură stabilitatea și funcționalitatea clădirii pe termen lung.

🏥În paralel, la corpul nou, se finalizează ultimele lucrări la interior, în timp ce la exterior se desfășoară lucrările din etapa a doua, care includ realizarea tunelurilor de evacuare, a zidurilor de sprijin și a rampelor de acces către subsol. Noul corp de clădire are o suprafață utilă de 15.500 mp și va asigura 309 paturi noi, destinate secțiilor de Pediatrie, Neonatologie, Bloc Nașteri, Lehuzie, Obstetrică-Ginecologie, Oncologie, Geriatrie, Neurologie, Psihiatrie și Chirurgie Plastică.

Mulțumim tuturor celor implicați în cadrul acestui proiect!

Construim pentru viitor.

Cu responsabilitate pentru sistemul sanitar din România. 🇷🇴”, a transmis compania Construcții Erbașu, pe Facebook.