Focar de râie la un spital: Pacienții infectați au fost izolați. DSP face control

Traian Avarvarei
09 ian. 2026, 13:53
Foto simbol: Pixabay

Trei persoane internate la Spitalul de Psihiatrie din Jebel, județul Timiș, au fost depistate cu scabie, boală cunoscută popular sub numele de râie. Direcția de Sănătate Publică (DSP) Timiș a ajuns în control la unitatea medicală.

Râie la Spitalul de Psihiatrie din Jebel

„DSP Timiș a fost informată, joi, de către Spitalul de Psihiatrie Jebel, cu privire la existența a trei cazuri de scabie în rândul pacienților internați, cazuri confirmate în data de 30 decembrie 2025. Unitatea sanitară a demarat o anchetă epidemiologică internă și a instituit măsurile de prevenție care se impun în astfel de situații. Pacienții au fost izolați și urmează tratamentul recomandat de medicul dermatolog”, a declarat Cornelia Bubatu, purtătoarea de cuvânt a DSP Timiș, pentru Agerpres.

Aceasta a mai precizat că DSP Timiș a constituit o echipă mixtă de control, formată din reprezentanți ai Departamentului de Supraveghere în Sănătate Publică și ai Serviciului de Control. După verificări, se vor lua decizii în consecință.

Marius-Ciprian Olaru, managerul Spitalului de Psihiatrie din Jebel, a confirmat pentru Agerpres că DSP e în control la unitatea medicală din acest motiv.

