Netflix, cea mai mare platformă de streaming, va lansa mai multe filme și seriale în octombrie, pentru . Va fi o lună plină care îi va ține pe cinefili în fața ecranelor.

Noutățile lunii octombrie la Netflix

Iubitorii de seriale se vor întâlni cu eroii preferați din , „The Diplomat” sau „Love is blind”. Pe Netflix vor fi lansate filme noi, producții proprii, precum „Steve”, cu Cillian Murphy, „Ballad of a Small Player” cu Colin Farrell sau „The Woman in Cabin 10” cu Keira Knightley, dar și documentare.

Între acestea din urmă se numără cel despre Victoria Beckham, „My Father, The Btk Killer”, despre un criminal în serie, „Turn of the Tide: The Surreal Story of Rabo de Peixe”, despre o uriașă captură de cocaină într-un sat portughez.

Luna aceasta, pe Netflix vor putea fi revăzute filme de succes la public precum „Hotel Transylvania”, „A Quiet Place”, „Romeo + Juliet”, seria „Kill Bill” şi „P.S. I love You”.

Seriale noi în luna octombrie

Netlix lansează mai multe seriale, în această lună, dar și pentru unele dintre cele mai vizionate și mai apreciate . Iubitorii serialelor difuzate de vor avea o lună plină în fața ecranelor.

Încă din prima zi a lunii, va fi lansat sezonul cu numărul 9 al serialului „Love is blind”. Conform descrierii oficiale, serialul tratează poveștile unor persoane singure din Denver care își caută sufletul pereche. Personajele sunt implicate în tot felul de intrigi și triunghiuri amoroase, în speranța că-și vor întâlni marea dragoste.

Netflix lansează, pe 2 octombrie un serial nou, „Dudes”. Este vorba despre patru prieteni ajunși la vârsta a doua care încearcă să se adapteze noilor norme de conviețuire în lumea modernă. Eforturile lor de adaptare îi pun în situații amuzante și complică lucrurile

„Genie, make a wish” este un serial fantasy, despre un duh extravagant care se întoarce în lume după un mileniu. El ajunge în slujba unei femei hotărâte căreia trebuie să-i îndeplinească toate dorințele. Serialul va fi disponibil din 3 octombrie.

„The New Force” va fi disponibil tot din 3 octombrie. Producția spune poveștile dintr-o secție de poliție, din anii 1950, din Suedia. Confruntată cu lipsa de agenți, conducerea secției pune la cale un experiment îndrăzneț și angajează primul grup de polițiste. Serialul este inspirat din fapte reale.

„Monster: The Ed Gein Story”, povestea şocantă a lui Ed Gein, criminalul şi jefuitorul de morminte, care a inspirat creatorii celor mai faimoși ucigaşi de pe marele ecran, va putea fi umărită din 3 octombrie

Ziua de 7 octombrie aduce serialul „True Haunting”, o poveste terifiantă ce explorează întâlnirile paranormale din perspectiva celor care le-au trăit.

Serialului-concurs de succes „Is it cake? Halloween” va fi disponibil, pe Netflix, din 8 octombrie. Este vorba despre cofetari pricepuţi care pregătesc torturi suprarealiste de Halloween.

„Nero the Assassin”, care va apărea pe 8 octombrie spune povestea unui asasin, din Franța anului 1504, care fuge de inamici și care își regăsește fiica pierdută de mulți ani. El va fi nevoit să aleagă între propria salvare și a fiicei sale și între salvarea lumii întregi.

„Boots” care va fi lansat din 9 octombrie spune povestea unui adolescent umilit care se alătură Marinei americane. Aici descoperă un nou scop în viaţă, dar şi o frăţie neaşteptată în rândul echipei de recruţi.

„The Resurrected” va apărea tot din 9 octombrie. Serialul Netflix spune povestea a două mame îndurerate care vor să-și răzbune fiicele. Pentru aceasta readuc la viață un șarlatan care să le ajute. Pe măsură ce acțiunea avansează, adevărurile care ies la iveală pun în umbră dreptatea pe care o căutau.

„Splinter Cell: Deathwatch”, serialul care va fi lansat în 14 octombrie explorează luminile și umbrele din lumea spionilor. Aici, agentul Sam Fisher este un zvon şi o legendă. El trebuie să ajute o nouă recrută să expună o conspiraţie globală.

„No one saw us leave”, a cărui lansare este programată pe 15 octombrie vorbește despre o femeie care luptă să-și recupereze copiii răpiți de fostul soț. Un serial dramatic inspirat de o poveste adevărată.

„The Diplomat” a ajuns la sezonul al treilea care va fi disponibil din 16 octombrie. Kate, ambasadoarea americană la Londra, este prinsă în noi intrigi diplomatice și trebuie să rezolve crizele provocate de o administrație fragilă pusă în fața unei ameninţări mortale.

„Romantics Anonymous” (16 octombrie) prezintă o ciocolatieră strălucită care se teme să privească lumea în față. Ea cunoaște un moştenitor care se teme să-i atingă pe alţii, iar împreună descoperă că sunt imuni unul la celălalt.

„Starting 5” va avea lansarea sezonului 2, din 16 octombrie. Este un serial fascinant care îi urmăreşte pe Jaylen Brown, Kevin Durant, Shai Gilgeous-Alexander, Tyrese Haliburton şi James Harden de-a lungul sezonului NBA 2024 – 2025.

„The Monster of Florence”, disponibil din 22 octombrie, este o dramă poliţistă ce urmăreşte cazul lui „Il Mostro di Firenze”, primul ucigaş în serie din Italia, care a fugit de justiţie şi a terorizat naţiunea decenii întregi.

„Nobody Wants This”, sezonul 2, din 23 octombrie. Serialul spune povestea de dragoste dintre Joanne şi Noah, care este tulburată de drame de familie, încercări în carieră și o foarte mare întrebare.

„The Asset” va avea lansarea în 27 octombrie. Este povestea unei agente sub acoperire care se infiltrează într-un imperiu mafiot. Aici este pusă într-o situație dificilă, să-şi continue misiunea sau să o ajute pe iubita capului mafiot.

„Breathless” a ajuns la sezonul 2” care va fi lansat pe 31 octombrie. Odată cu privatizarea spitalului în scenă apare un nou supervizor care tensionează echipa.

Pe 30 octombrie, va fi lansat și noul sezon, al patrulea, din „The Witcher”. După evenimentele care au schimbat Continentul, Geralt, Yennefer şi Ciri se regăsesc separaţi de un război nemilos şi nenumăraţi duşmani. Pe măsură ce drumurile lor se despart şi scopurile devin clare, ei dau peste aliaţi neaşteptaţi.

„Rythm + Flow France” a ajuns la sezonul 4, care va fi lansat din 31 octombrie. Legendele rap SCH şi SDM merg cap la cap în competiţia care vine cu noi provocări şi două tabere care luptă pentru şansa de a triumfa.

Filme lansate pe Netflix

Luna aceasta, platforma de streaming pune la dispoziția iubitorilor de filme mai multe producții de succes. Vor putea fi văzute, pe Netflix filmele:

„Hotel Transylvania”;

„A Quiet Place”; „Romeo + Juliet”;

seria „Kill Bill”;

„P.S. I love You”.

De asemenea, vor fi lansate și câteva producții proprii pe Netflix. Astfel, din 3 octombrie, va putea fi văzut „Steve”, un film cu Cillian Murphy, câştigător al premiului Oscar. Acțiunea este plasată undeva la jumătatea anilor ’90. Filmul pune în scenă bestsellerul „Shy”, scris de Max Porter și urmăreşte o zi crucială din viaţa directorului Steve şi a elevilor săi de la o şcoală de corecţie.

În timp ce luptă pentru a proteja integritatea şcolii şi pentru a împiedica închiderea acesteia, Steve (Cillian Murphy) se confruntă cu propriile probleme de sănătate mintală. În paralel, Shy (Jay Lycurgo), un adolescent cu un trecut dur şi un viitor incert, încearcă să-şi împace fragilitatea interioară cu pornirile violente şi autodistructive.

„The Woman in Cabin 10” ce va fi lansat pe 10 octombrie este o poveste polițistă bazată pe bestsellerul „Femeia din cabina 10”, de Ruth Ware. În timp ce se afla pe un iaht de lux, o jurnalistă observă cum o pasageră este aruncată peste bord, târziu în noapte. Însă cum toţi călătorii şi personalul sunt prezenţi, i se spune că nu s-a întâmplat nimic. Deşi nimeni nu o crede, ea continuă să caute răspunsuri, punându-şi propria viaţă în pericol.

Regizat de Simon Stone, filmul îi are în distribuţie pe: Keira Knightley, Guy Pearce, Hannah Waddingham, David Ajala, Gitte Witt, Art Malik, Daniel Ings, David Morrissey, Christopher Rygh, Paul Kaye, Kaya Scodelario, Lisa Loven Kongsli şi Gugu Mbatha-Raw.

Documentarele lunii octombrie

Documentarul „Victoria Beckham”, din 9 octombrie, îi duce pe spectatori în atelierul londonez al fostei componente Spice Girl devenită designer. Ea își dezvăluie viaţa şi se pregăteşte pentru Săptămâna Modei de la Paris.

„My Father, The Btk Killer”, are lansarea în 10 octombrie. Documentarul o prezintă pe fiica ucigașului BTK și povestea ei înfiorătoare în acest documentar despre crime reale.

„The Perfect Neighbor” va avea premiera pe 17 octombrie. Producția este construită pe imaginile surprinse de camerele de corp ale poliţiei și dezvăluie un conflict de lungă durată între vecini care s-a transformat într-o tragedie.

Pe 17 octombrie va fi lansat „Turn of the Tide: The Surreal Story of Rabo de Peixe”, relatarea unui caz polițist vechi din 2001. În iunie 2001, sute de kilograme de cocaină au fost aduse de valuri într-un sat portughez. Documentarul dezvăluie impactul profund şi de durată asupra comunităţii.