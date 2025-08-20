Netflix este platforma de streaming preferată pentru milioane de cinefili din întreaga lume. Veniturile uriașe obținute din abonamente și reclame, a permis investiții în producții originale, fie că este vorba de filme, fie că este vorba despre seriale.

Producții Netflix în topul celor mai proaste filme

În ciuda investițiilor uriașe, nu toate producțiile originale ale s-au bucurat de succes. Multe au fost criticate de specialiști cât și de publicul larg. Numeroase au primit recenzii negative pe site-urile de specialitate, precum Rotten Tomatoe sau IMDb. Mai mult, abonații și cinefilii au întocmit și un top al celor mai proaste producții cinematografice lansate de platformă.

Una dintre cele mai proaste producții, cotată cu foarte multe recenzii negative, a fost comedia western „The Ridiculous 6”, regizată de Frank Coraci. Filmul l-a avut pe Adam Sandler în rolul principal. Pentru cinefili, însă, a fost una dintre cele mai mari dezamăgiri. „The Ridiculous 6” a obținut 0% pe Rotten Tomatoes și 3,4/10 pe IMDb.

Filmul a fost criticat din cauza umorului de prost gust și a incoerenței scenariului. Criticii au subliniat că, deși intențiile erau bune, rezultatul final a fost un film forțat și plictisitor.

„The Do-Over” este un alt film cu Adam Sandler, regizat de Steven Brill, care a primit recenzii negative și a intrat în acest al producțiilor proaste. Cu un scor de 9% pe Rotten Tomatoes și 5,7/10 pe IMDb, producția a fost criticată pentru umorul său vulgar și pentru lipsa unei povești captivante.

Ce filme proaste au mai indicat cinefilii

The Open House” (2018) este un thriller horror regizat de Matt Angel și Suzanne Coote. Producția a fost considerată un la box office și a obținut un scor de 0% pe Rotten Tomatoes și de 3,3/10 pe IMDb. Filmul este contestat pentru lipsa de suspans și pentru incoerența poveștii. „The Open House” este dat ca exemplu de film horror care nu reușește să sperie pe nimeni.

„The Last Days of American Crime” (2020) a fost regizat de Olivier Megaton, fiind inspirat de romanul grafic cu același nume. Cu un scor de 0% pe Rotten Tomatoes și 3,5/10 pe IMDb, filmul a fost criticat pentru ritmul lent, dialogurile slabe și pentru povestea previzibilă. Deși a avut un buget considerabil, „The Last Days of American Crime” nu a reușit să capteze atenția publicului.

„After We Fell” (2021) este cea de-a treia parte din seria „After”. Regizat de Castille Landon, filmul a fost o dezamăgire pentru fani și critici deopotrivă. Cu un scor de 8% pe Rotten Tomatoes și 5,3/10 pe IMDb, a fost criticat pentru lipsa de chimie între protagoniști și pentru o poveste care nu aduce nimic nou.

Producții la care spectatorii au strâmbat din nas

„Kirk Cameron’s Saving Christmas” (2014) este o comedie religioasă regizată de Kirk Cameron: Acesta este și protagonistul rolului principal. Filmul a fost un eșec atât la box office și în fața criticilor. Cu un scor de 0% pe Rotten Tomatoes și 3,3/10 pe IMDb, a fost criticat pentru mesajul său moralizator și pentru umorul său forțat. „Saving Christmas” este un exemplu de film care încearcă să transmită un mesaj, dar fără o poveste interesantă.

„The Emoji Movie” (2017) nu este o producție originală Netflix, dar a fost extrem de prost primită de spectatori. Cu un scor de 6% pe Rotten Tomatoes și 3,3/10 pe IMDb, filmul a fost criticat pentru lipsa de originalitate și pentru umorul de prost gust. Mulți au văzut în acest film doar o încercare de a exploata popularitatea aplicațiilor de mesagerie, fără a avea în spate o poveste interesantă.