Newsweek: Va elimina Bolojan pensia anticipată? Ce categorii de pensionari ar putea fi vizați? Când se decide?

Pe diverse forumuri, pensionarii au început să se întrebe dacă guvernul Bolojan intenționează să elimine posibilitatea de a ieși la pensie anticipat și, în cazul unui răspuns afirmativ, la ce categorii de pensionari s-a referit Bolojan.

În România există 3 tipuri de pensii. Un tip de pensie a fost eliminat la intrarea în vigoare a noii legi a pensiilor. Românii nu se mai pot pensiona anticipat fără penalizare.

În acest moment, mulți pensionari primesc decizii de trecere de la pensie anticipată la pensie limită de vârstă.

Mai multe detalii pe .