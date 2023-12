Nicușor Dan, după incendiul de la autobuzul Otokar al STB: Nu ar trebui să ne impacientăm. Sunt 400 de autobuze care circulă de trei ani, probabil au făcut împreună 15 milioane de kilometri (VIDEO)

Cele 400 de autobuze Otokar circulă de trei ani și probabil au făcut împreună 15 milioane de kilometri, a declarat primarul general Nicușor Dan, marți, pe B1 TV, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat, după .

Nicușor Dan, pe B1 TV, despre incendiul de la autobuzul Otokar al STB

Întrebat despre verificările suplimentare ce vor fi efectuate la autobuzele Otokar, primarul general a explicat: „Trebuie să înțelegem ce s-a întâmplat acolo ca să nu punem în pericol oamenii. Totuși, nu ar trebui, în opinia mea, să ne impacientăm. Sunt autobuze care circulă în București deja de mai bine de trei ani”.

„Deci sunt 400 de autobuze care circulă de trei ani, probabil că ele au făcut împreună de ordinul 15 milioane de kilometri. Bineînțeles că nu e normal să apară un incendiu la un autobuz în mers, dar totuși nu este ceva care să ne îngrijoreze. O să vedem care a fost cauza punctuală aici. Poate că au fost niște reparații care n-au fost bine făcute. O să ne spună specialiștii care se vor uita”, a adăugat edilul.

Totodată, întrebat despre dezbaterile din spațiul public cu privire la autobuzele turcești, el a spus: „Eu nu am criticat Otokar, am criticat achiziția de tramvaie, care a fost întârziată printr-o atribuire greșită către o firmă turcească, în loc de Astra, și pentru asta am pierdut cel puțin trei ani, adică bucureștenii au avut tramvaiele noi cu trei ani mai târziu. Otokar a câștigat un proces de achiziție, caietul de sarcini a fost făcut cu niște condiții, s-a întâmplat să câștige, oferă o mentenanță. Până acum, cum să spun, sunt niște autobuze care circulă și, chiar dacă e un gest al fostei administrații, e un gest pozitiv pentru București”.