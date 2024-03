Nicușor Dan: „Pe PNRR, proiectele la care noi am putut să aplicăm au fost relativ restrânse”

Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, a prezentat în emisiunea Selectiv, cu Dan Bucura, situația proiectelor finanțate cu fonduri europene pentru București. Acesta a precizat că fondurile valabile pentru perioada 2014-2023 au fost accesate intens în timpul mandatului său, însă pentru intervalul 2021-2026, primarul general s-a plâns că nu există încă ghidul de accesare:

Proiectele finanțate cu fonduri europene, prezentate de Nicușor Dan

„Noi am avut niște fonduri europene în 2014-2020 pentru care banii trebuiau luați până în 2023. Astea s-au terminat. După care avem fondurile europene pe 2021-2027 care pe zona care ne interesează pe noi nu au început, adică nu există ghidul deși ele se numesc 2021-2027 noi le așteptăm în vara asta ca să putem să aplicăm. Mai există PNRR care este la 2021-2026. Pe fondurile vechi care s-au epuizat acum, noi am luat tot ce se putea lua, adică proiectele erau începute numai că licitațiile erau eșuate. La licitațiile pentru 100 de tramvaie fosta administrație o dăduse unei firme turcești, a fost multe litigii. Le-am luat. 100 de autobuze electrice, la fel aceeași poveste, fuseseră două licitații eșuate, noi am făcut licitația, le-am luat. Stația de la Glina era finalizată 40%, toate complicațiile astea, studiul făcut cu câțiva ani înainte, prețul o luase razna, constructori neplătiți, le-am muncit, am terminat. Ce a fost de terminat pe fondurile vechi am făcut”.

Nicușor Dan a mai precizat că intenționează să înlocuiască întreaga flotă de tramvaie accesând fonduri europene:

„Pe fondurile noi suntem pregătiți. 50 de km de linie de tramvai, avem studiu de oportunitate pentru 250 de noi tramvaie, ca să schimbăm cu totul flota de tramvaie care are 40-50 de ani. Poiecte mai mici sunt așa numitele ITS, informarea călătorilor în stații, proiectele împreună cu CJ Ilfov ale acestor raliale până în Aitostrada de Centură. Pe PNRR proiectele la care noi am putut să aplicăm au fost relativ restrânse: bani pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic, am luat de acolo vreo 300 de milioane de lei, avem deja contracte semnate și îi vom cheltui până în 2026, am lua pentru semaforizare inteligentă. Aici am avut un acord cu toate primăriile de sector, am aplicat împreună”.