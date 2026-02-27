Nicușor Dan reacționează după reluarea informației privind sesizarea Parchetului General de către AEP. Șeful statului aduce acuzații grave Autorității Electorale

După ce sesizarea transmisă Parchetului General de către AEP a reapărut în mass-media, președintele Nicușor Dan a venit cu câteva precizări, dar nu a ratat ocazia să aducă acuzații Autorității Electorale Permanente.

Ce spune Nicușor Dan despre AEP

„Referitor la informația privind plângerea penală a AEP în legătură cu campania mea electorală, aceasta nu este o știre nouă, ci preluarea unei știri din aprilie 2025. Chestiunea importantă nu este persoana mea, ci funcționarea instituțiilor, care caută virgule lipsă în documente și se fac că nu văd fapte vizibile de pe Lună.”, își începe președintele Nicușor Dan postarea de pe Facebook. Nicușor Dan afirmă că nu a înțeles nici în 2025 donațiile online, deși și în campaniile din 2016 și 2020 i-a aplicat aceleași amenzi, anulate ulterior de instanță. Dar nu a găsit nimic în neregulă la Călin Georgescu.

„AEP nu a înțeles nici în 2025 donațiile online, deși și în campaniile din 2016 și 2020 mi-a aplicat aceleași amenzi, anulate ulterior de instanță, și a făcut aceleași plângeri penale, cu care nu s-a întâmplat nimic. Dar nu a văzut nicio neregulă în finanțarea campaniei lui Călin Georgescu.

ANI a făcut un raport în 2022 în care m-a declarat incompatibil și în conflict de interese, anulat de instanță, și a făcut o plângere penală cu care nu s-a întâmplat nimic. Dar nu-mi aduc aminte să fi găsit în ultimii ani vreun funcționar public sau vreun politician care să nu își poată justifica averea, deși e suficient să te uiți la mașinile din parcările marilor primării.

Nu mai vorbesc de ISC, care nu vede construcțiile ilegale nici când i le sesizezi, dar hărțuiește exact primăriile și funcționarii care respectă legea.

Boala este lungă, complicitățile sunt mari și sudate în timp, de aceea este nevoie de mult efort și de timp pentru a reforma instituțiile.”, mai scrie Nicușor Dan.

Nicușor Dan, în proces Autoritatea Electorală

Șeful statului este în cu AEP, după ce Autoritatea Electorală a decis să nu îi ramburseze lui Nicușor Dan 930.000 de lei folosiți în campania electorală pentru prezidențiale. AEP susține că a descoperit în campania lui Nicușor Dan, donații neconforme, adică donații care nu au toate elementele de identificare ale persoanei care a transmis banii. Concret, arată Autoritatea Electorală, nu se știe cine i-a dat bani președintelui.

Fără cei 930.000 de lei, șeful statului a luat de la AEP 59,9 milioane de lei pentru campania electorală.

Nicușor Dan a mai primit o tranșă de bani de la AEP după alegerile pentru Primăria Capitalei. Actualul șef al statului, a avut la dispoziție în campania electorală din 2024 pentru Primăria Capitalei, 660.000 de lei