Nicușor Dan dă în judecată Autoritatea Electorală Permanentă. AEP nu îi dă aproape un milion de lei

Adrian A
12 nov. 2025, 11:22
Nicușor Dan dă în judecată Autoritatea Electorală Permanentă. AEP nu îi dă aproape un milion de lei
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Inquam Photos / Eduard Vînătoru
Cuprins
  1. Nicușor Dan se judecă cu AEP pentru aproape un milion de lei
  2. Câți bani ia Nicușor Dan înapoi

Nicușor Dan va ajunge în instanță cu Autoritatea Electorală Permanentă. Șeful statului e nemulțumit că AEP nu i-a returnat toți banii folosiți în campanie.

Nicușor Dan se judecă cu AEP pentru aproape un milion de lei

Potrivit Administrației Prezidențiale, Autoritatea Electorală Permanentă a decis să nu îi ramburseze lui Nicușor Dan 930.000 de lei folosiți în campania electorală pentru prezidențiale. AEP a descoperit în campania lui Nicușor Dan, donații neconforme, adică donații care nu au toate elementele de identificare ale persoanei care a transmis banii. Concret, nu se știe cine i-a dat bani președintelui.

Așa că Nicușor Dan dă în judecată AEP.

„Decizia de nerambursare va fi contestată în instanță potrivit prevederilor și procedurilor legale în vigoare.”, a transmis Administrația Prezidențială într-un răspuns pentru HotNews.

Câți bani ia Nicușor Dan înapoi

Fără cei 930.000 de lei, șeful statului are de luat de la AEP 59,9 milioane de lei pentru campania electorală. Din acești bani, 57.324.921 de lei sunt împrumuturi, iar 3.601.085 de lei sunt sume strânse din donații. Și aici se pare că au apărut problemele. Mulți dintre donatori sunt necunoscuți. Asta deși președintele a afirmat de mai multe ori că va face publice donațiile și numele celor care i-au dat bani în campanie. A rămas, însă, doar o promisiune.

Nicușor Dan a mai primit o tranșă de bani de la AEP după alegerile pentru Primăria Capitalei. Actualul șef al statului, a avut la dispoziție în campania electorală din 2024 pentru Primăria Capitalei, 660.000 de lei. Din care 140.000 au fost donații. Acești bani au rămas în contul lui Nicușor Dan, însă acesta a promis că îi donează pentru cauze sociale. Nu știm ce s-a întâmplat cu banii.

Iar acum, după campania pentru prezidențiale, fără cei 930.000 de lei, îi rămân în conturi aproximativ, 2,7 milioane de lei.

Tags:
