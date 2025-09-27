Președintele României, Nicușor Dan, va participa luni la ceremonia de a cardinalului , Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.

Unde va avea loc ceremonia

Ceremonia va avea loc la Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Preasfânta Treime”, conform Agerpres.

„În Blajul îndoliat, în aceste momente deosebit de triste pentru întreaga Biserică Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, doresc să transmit condoleanțe tuturor credincioșilor aflați sub păstorirea Preafericirii Sale”, a transmis Nicușor Dan, joi, la moartea cardinalului.

Despre Lucian Mureșan

Președintele spune că amintirea Cardinalului Lucian „rămâne strâns legată de istoria tumultoasă a Bisericii pe care a păstorit-o ani îndelungați, cu înțelepciune, echilibru și cu o deschidere generoasă față de dialogul dintre confesiuni și religii, dintre Biserică și societate”.

„Fidel față de învățătura și tradițiile Bisericii creștine, dar totodată atent la provocările timpului contemporan, animat de o imensă compasiune față de semenii pe care i-a călăuzit pe drumul credinței și cărora le-a rămas aproape în suferințe și în strădania de-a aprofunda misterul vieții creștine, Cardinalul Lucian Mureșan a întregit pleiada celor care au slujit credința și conștiința neamului românesc. Prin curajul său în vremuri de prigoană și prin implicarea sa în reconstruirea instituțională și spirituală a Bisericii, a devenit o figură emblematică pentru renașterea Bisericii Greco-Catolice din România”, a mai spus Nicușor Dan.

Cardinalul a murit la 94 de ani

Cardinalul Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, și Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, a decedat joi, la vârsta de 94 de ani.

„Cu regret și durere în suflet, dar întăriți de speranță în mila și mângâierea care vin de la Dumnezeu, anunțăm că Preafericitul Părinte Lucian Cardinal Mureșan (…) a trecut la Domnul. Toți cei care l-au cunoscut pe Preafericitul Părinte Cardinal Lucian, episcopi, preoți, persoane consacrate și credincioși, înalță rugăciuni pentru odihna sufletului blândului slujitor al Domnului, cu credință în Mântuitorul nostru Isus Cristos, Cel Înviat a treia zi”, a transmis Arhieparhia de Alba Iulia și Făgăraș, într-un comunicat de presă.