Charlie Kirk, activistul conservator și aliatul președintelui Donald Trump, ucis săptămâna trecută, va fi comemorat, duminică dimineață, printr-o slujbă publică de pomenire și înmormântare. Ceremonia va avea loc în Glendale, Arizona, o suburbie a orașului Phoenix, acolo unde își are sediul organizația lui Kirk, Turning Point USA. Mai mulți membri ai administrației Trump sunt așteptați.

Unde se va ține ceremonia

Ceremonia va avea loc pe stadionul State Farm din Glendale, care are o capacitate de 63.000 de locuri, ce poate fi extinsă la peste 73.000 pentru evenimente mai mari. Arena Desert Diamond din apropiere va servi drept spațiu suplimentar și poate găzdui încă 19.000 de locuri.

Intrarea este gratuită și se face în ordinea sosirii, deși participanții sunt încurajați să se înregistreze pentru bilete.

Evenimentul va fi transmis în direct pe contul Rumble al lui Kirk și difuzat de unele agenții de știri.

Ce lideri politici americani vor lua cuvântul

Pe lângă președintele Donald Trump, alte persoane care vor lua cuvântul la ceremonia publică de comemorare a lui Charlie Kirk sunt: vicepreședintele JD Vance; Marco Rubio, secretar de stat; Pete Hegseth, secretar al Apărării; Tulsi Gabbard, directoarea serviciilor secrete naționale; Susie Wiles, șefa de cabinet a Casei Albe; și Stephen Miller, adjunct al șefului de cabinet, relatează .

Văduva lui Kirk, Erika Kirk, care a preluat conducerea Turning Point USA, urmează să țină și ea un discurs în fața participanților.

Ce fel de postări au început să apară în mediul online după moartea lui Kirk

Un val de postări generate de inteligența artificială au luat cu asalt rețelele de socializare după moartea lui Kirk. Susținători sau chiar foști colegi de-ai săi distribuie imagini, videoclipuri și mesaje audio, cu activistul ucis în diferite ipostaze, lângă diferite personalități, toate create de inteligența artificială.

Mare parte dintre aceste postări virale au în centru teme religioase, simbol al orientării lui Kirk către creștinismul evanghelic, în ultima parte a vieții sale. De multe ori, Kirk este portretizat în rai, relatează .

Într-un videoclip care a acumulat sute de mii de vizualizări pe Facebook și X, Kirk se uită fix la cameră în timp ce se aude muzică liniștită de pian.

„Sunt Charlie. Credința m-a costat viața, dar acum stau veșnic în glorie”, este mesajul transmis de Kirk, în postarea generată de inteligența artificială.

Kirk-ul fictiv prezintă apoi patru martiri și sfinți creștini istorici – Pavel, Ștefan, Andrei și Petru. Aceștia, tot personaje generate de inteligența artificială, își povestesc pe scurt propriile povești înainte ca Kirk să-i îndemne pe ascultători să se înrădăcineze într-o „biserică care crede în Biblie”, să se alăture unei bătălii „spirituale” și să „copleșească lumea cu Isus”.

O alta postare generată cu inteligența artificială îl înfățișează pe Kirk făcându-și selfie-uri în rai alături de americani importanți din istoria țării care au fost asasinați, precum președinții Abraham Lincoln și John F. , dar și Martin Luther King Jr.

Multe clipuri generate de inteligența artificială îl înfățișează pe Kirk alături de Iisus Hristos. Într-unul dintre acestea, Kirk stă în același cort în care a fost ucis, dar apoi sare brusc din scaun și aleară pe o scară către un Iisus zâmbitor.

Care a fost , de fapt, motivul din spatele asasinatului

În dosarul depus de anchetatori au fost incluse fragmente din conversațiile private pe care Robinson le-a avut cu partenerul său, aflat în proces de tranziție de gen. În aceste mesaje, tânărul își exprima frustrarea profundă față de retorica lui Charlie Kirk, pe care o considera ofensatoare și „toxică” pentru comunitatea .

„Unele forme de ură nu pot fi negociate”, i-a scris Robinson partenerului său cu doar câteva ore înainte de atac. Pentru procurori, aceste cuvinte reprezintă o dovadă directă a motivației sale, și anume, dorința categorică de a pedepsi discursurile conservatoare pe care le percepea ca fiind instigatoare la ură.

Declarația tânărului a venit imediat după ce Kirk afirmase, în cadrul conferinței de la Universitatea Utah Valley, că „mult prea multe persoane transgender” ar fi implicate în atacuri armate din Statele Unite. Datele oficiale contrazic, însă, această afirmație.