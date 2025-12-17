B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » De ce a fost amendat Radu Miruță de către AMEPIP: „Este un maxim al ridicolului”

De ce a fost amendat Radu Miruță de către AMEPIP: „Este un maxim al ridicolului”

Traian Avarvarei
17 dec. 2025, 15:35
De ce a fost amendat Radu Miruță de către AMEPIP: „Este un maxim al ridicolului”
Ministrul Economiei, Radu Miruță (USR), a fost amendat de AMEPIP. Sursa foto: Radu Miruță / Facebook
Cuprins
  1. Cum a ajuns ministrul Radu Miruță să fie amendat de AMEPIP
  2. Miruță: Dacă prețul pentru a face dreptate este să aduc bani de acasă, îl plătesc

Ministrul Economiei, Radu Miruță (USR), a fost amendat cu 15.000 de lei de către Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP). Ministrul spune că problema a apărut în urma refuzului său de a susține numiri controversate la conducerea companiei de stat Avioane Craiova.

Cum a ajuns ministrul Radu Miruță să fie amendat de AMEPIP

AMEPIP a decis să îl amendeze pe Radu Miruță pe persoană fizică, o măsură rar întâlnită în astfel de cazuri. Sancțiunea a venit, spune el, ca urmare a refuzului său de a gira numirile propuse pentru conducerea Avioane Craiova, companie strategică pentru industria aviatică românească.

„𝐔𝐫𝐦𝐚̆𝐭𝐨𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐞𝐭𝐚𝐩𝐚̆ 𝐚 𝐚𝐛𝐬𝐮𝐫𝐝𝐮𝐥𝐮𝐢: 𝐚𝐬𝐭𝐚̆𝐳𝐢 𝐚𝐦 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐢𝐭, 𝐩𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐚𝐧𝐚̆ 𝐟𝐢𝐳𝐢𝐜𝐚̆, 𝐨 𝐚𝐦𝐞𝐧𝐝𝐚̆ 𝐝𝐞 𝟏𝟓.𝟎𝟎𝟎 𝐝𝐞 𝐥𝐞𝐢 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐜𝐚̆ 𝐚𝐦 𝐯𝐫𝐮𝐭 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐮𝐜𝐞𝐫𝐢 𝐜𝐮𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐬̦𝐢 𝐜𝐨𝐫𝐞𝐜𝐭𝐞 𝐥𝐚 𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐢𝐞 𝐝𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐭.

Amenda a fost aplicată de AMEPIP. De ce? Nici ei nu pot explica limpede, din punct de vedere legal. Doar că trebuie. Faptic, este un maxim al ridicolului.

Cum s-a ajuns aici:

Avioane Craiova are conducere interimară din 2016, numită „din pix”. În decembrie 2016 s-a declanșat formal o procedură de selecție care, potrivit legii, trebuia finalizată în 150 de zile. Au trecut aproape 9 ani și nu s-a terminat.

Legea spune clar două lucruri:
– nu poți avea interimat mai mult de 12 luni;
– nu poți lăsa compania fără conducere.

Dar trecusera de 8 ori intervale de cate 12 luni.

Când am ajuns ministru, am întrebat de ce nu s-a finalizat selecția începută acum aproape un deceniu. Răspunsul a fost un zâmbet.

Interimatul expirase. Legea mă obliga să numesc pe cineva. Am cerut punct de vedere de la AMEPIP: mi s-a spus că „nu am ce face”.

Analizând documentele, am constatat nereguli evidente: procedura de selecție nu respectase legea și ocolise chiar

AMEPIP – instituție creată tocmai pentru a preveni astfel de situații, pentru a nu fi ocolită.

Am făcut ce spune legea: am solicitat oficial ca AMEPIP să preia selecția. Pentru alte companii, în situații identice, AMEPIP a acceptat. Pentru Avioane Craiova – nu.

Pentru că am refuzat să girez numiri controversate și am pus temporar oameni de bună-credință, până la clarificarea unei selecții viciate (așa cum a constatat și Corpul de Control), astăzi sunt sancționat”, a povestit Radu Miruță, pe Facebook.

Miruță: Dacă prețul pentru a face dreptate este să aduc bani de acasă, îl plătesc

Miruță a afirmat că va contesta amenda, considerând-o nedreaptă. Totuși, el este dispus să suporte costul dacă aceasta este condiția pentru a asigura dreptatea și integritatea procesului de selecție. Ministrul subliniază că nu va ceda presiunilor și va continua să promoveze practici corecte în administrația publică.

„Ani la rând, numirile interimare nu au deranjat pe nimeni. Când am încercat să corectez ce era strâmb, amenda a venit pe numele meu.

Legea spune că sancțiunea o plătește cel aflat în funcție la momentul controlului, 15000 lei, fara reducere la jumatate. Nu îmi pare rău.

Pentru că, în fața unei alegeri simple – să închid ochii sau să-mi asum – am ales să fac ce e corect.

O să contest, evident, dar dacă prețul pentru a face dreptate este să aduc bani de acasă, îl plătesc. Dar România se va curăța abia atunci când nu vom mai sancționa bunele intenții și vom începe să lucrăm, din orice funcție, în aceeași direcție: pentru oameni, nu pentru interese”, a mai scris ministrul USR al Economiei, pe Facebook.

