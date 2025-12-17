B1 Inregistrari!
Oana Ciocan a atras atenția internauților. Apariția soției lui Jador a stârnit îngrijorare: „Ferească Dumnezeu ce a slăbit” (VIDEO)

Ana Beatrice
17 dec. 2025, 15:51
Sursa Foto: Facebook -JADOR
Cuprins
  1. Cum a atras Oana Ciocan atenția în mediul online
  2. Ce spun internauții despre apariția soției lui Jador
Oana Ciocan a atras atenția internauților! La doar câteva luni după ce a devenit mamă pentru prima dată, silueta sa a ridicat semne de întrebare în rândul celor care o urmăresc.

Soția lui Jador traversează o perioadă de schimbări intense, în care rolul de părinte a devenit prioritatea absolută.

Cum a atras Oana Ciocan atenția în mediul online

Jador și Oana Ciocan formează un cuplu bine cunoscut în showbizul românesc. Relația lor este intens urmărită de fani încă de la început. Cei doi au trecut împreună prin momente importante, și-au expus povestea de iubire în fața publicului și nu s-au ferit să își arate afecțiunea pe rețelele de socializare. Căsătoria și venirea pe lume a primului copil le-au consolidat relația. În prezent, sunt percepuți ca o familie unită, chiar dacă viața lor se află constant sub lupa internauților.

Într-un videoclip postat pe TikTok, cei doi au lansat un nou trend dansabil, pe una dintre piesele artistului. Aceștia au pus în scenă o coregrafie lejeră, iar imaginile s-au viralizat rapid, stârnind mii de reacții și comentarii. Cu toate acestea, privirile fanilor nu au fost atrase de mișcările de dans, ci de apariția Oanei.

@jador Vă provoc să ne întreceți în likeuri!#jador #newtrend ♬ sunet original – Jador mami👑❤️

Ce spun internauții despre apariția soției lui Jador

Videoclipul postat a stârnit un val puternic de reacții, iar secțiunea de comentarii s-a umplut rapid de mesaje. Mulți utilizatori s-au declarat șocați de transformarea Oanei, lăsând comentarii precum „ce s-a întâmplat cu Oana?”, „prea slabă fata asta” sau „ferească Dumnezeu ce a slăbit”.

Alții au făcut comparații cu perioada în care a apărut prima dată în lumina reflectoarelor, spunând „când a intrat la Survivor era perfectă”.

Alții și-au exprimat îngrijorarea prin comentarii directe. În același timp, mai multe mămici au intervenit cu mesaje empatice, spunând că au trecut prin experiențe similare. „Și eu eram la fel de slabă după ce am născut, doar mămicile pot înțelege”, a spus o femeie.

Au existat și voci care au subliniat că cel mai important lucru este să fie bine și să se simtă împăcată cu ea însăși.

