Doctorul Cristian Andrei se confruntă cu noi acuzații din partea unor foste paciente. Acestea susțin că ar fi fost victime ale unor abuzuri în timpul ședințelor de psihoterapie.

Un număr de șapte susțin că a fi suferit abuzuri sexuale, în timpul ședințelor de psihoterapie efectuate de doctorul Cristian Andrei. Relatările acestora au în vedere fapte care s-ar fi petrecut încă din anul 1998, la cinci ani după ce bărbatul acesta a devenit .

Potrivit publicației Press One, care prezintă aceste relatări, fostele paciente susțin că medicul le-ar fi mângâiat și sărutat „cum atinge un bărbat o femeie”:

„M-a pus să mă ridic de pe canapea, s-a apropiat de mine și m-a împins cu forță în jos și dacă m-aș fi asezat, aș fi fost în poziția cea mai buna pentru sex oral. Nu m-am așezat. Aproape că mi-a rupt picioarele, dar nu m-am așezat”.

„Pune mâinile pe tine, te ia în brațe, se așează lăngă tine, cât sa nu înțelegi ce se întâmplă. (…) Se purta ca și cum ar avea afecțiune specială pentru mine și mi-a spus că dacă el n-ar fi căsătorit, s-ar căsători cu mine”,

„În timpul abuzului sexual eu am aflat că soția lui era însărcinată cu al treilea copil, ceea ce a fost șocant.”

„De la prima ședință a încercat să mă seducă, oferindu-mi bani pentru a-mi plăti o datorie către fostul partener de afaceri. Am refuzat, iar la următoarea ședință a insistat sa îmi ofere banii, cu conditia de a ne revedea la o cafea. S-a apropiat mereu de mine, s-a asezat langa mine și a încercat să mă îmbrățișeze și să mă sărute, spunându-mi că doar prin afecțiune pot depăși momentele grele.”

Poliția s-a autosesizat în acest caz

Poliția Română s-a autosesizat în acest caz și a deschis o care îl vizează pe doctorul Cristian Andrei. Autoritățile au făcut apel la persoanele care au cunoștință de abuzuri să sprijine această anchetă.

„Facem apel către cetățenii care au fost victime ale unor fapte similare sau care dețin informații ce pot sprijini ancheta să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție ori să sesizeze de urgență prin apel la nr. 112”, se arată în comunicatul transmis de instituție.

Doctorul Cristian Andrei a respins acuzațiile care i-au fost aduse. El a afirmat, citat de Press One, că nu a făcut rău vreunei persoane care a intrat la el în cabinet.

„Cum să întrețin relații sexuale? În timpul ședinței de psihoterapie faci psihoterapie”, a spus Cristian Andrei, conform sursei citate.

Colegiul Psihologilor s-a autosesizat referitor la doctorul Cristian Andrei

a confirmat oficial că doctorul Cristian Andrei Ion nu deține atestat de liberă practică în psihoterapie. Aceasta cu toate că este unul dintre cei mai mediatizați psihoterapeuți din România.

„Domnul Cristian Andrei Ion nu se regăsește în evidențele Colegiului Psihologilor din România, astfel dânsul nu deține atestat de liberă practică eliberat de către Colegiul Psihologilor din România”, se arată într-o comunicare a CPR citată de Press One.