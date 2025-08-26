Solistă de muzică populară, hărțuită de un medic psihiatru: „Este un psihopat”. Despre cine este vorba

Daniela Ploia, una dintre de muzică populară iubite, trece prin clipe de coșmar. Solista este de un medic psihiatru, care lucrează în incinta aceluiași spital, din Timișoara, unde și cântăreața are cel de-al doilea job.

Artista a postat o serie de mesaje, de-a dreptul cutremurătoare, pe care le-a primit de-a lungul timpului de la medicul psihiatru. Aceasta a însoțit mesajele postate și de un text, adresat doctorului care nu îi dă pace.

Cuprins:

Ce mesaje a primit Daniela Ploia

Ce a transmis artista

Ce mesaje a primit Daniela Ploia

„Te vreau/Te doresc maxim/Sunteți discretă/Vreau în tine/Sunt pe stradă/Te doresc/ N-o să-ți pară rău! Vii? Vreau să… vorbim!/Ați putea veni la mine? Rămâne între noi. Vă vreau”, sunt câteva dintre mesajele care au asaltat-o pe frumoasa cântăreață. Femeia nu are pace de când bărbatul a pus ochii pe ea, în mod obsesiv.

Astfel, aceasta a recurs la un gest, care speră că îl va speria pe bărbat și îi va băga „mințile în cap”. Daniela a precizat că dacă individul nu se oprește, va merge la poliție pentru a depune plângere penală.

„Domnule doctor, las aici un mesaj pentru dumneavoastră în care să vă spun atât că sunt dezgustată, apoi că sper că nu sunt în pericol pacientele, asistentele, și nu în ultimul rând că nu doar că merg la poliție dacă nu vă opriți din obsesie, dar vă fac imediat și vedetă.

Până atunci însă, voi depune o plângere la spital să știe ce exemplar de doctor sunteți. Trist e că tratează pacienți cu probleme psihice când el ar trebui tratat”, este mesajul artistei, postat recent pe pagina ei socializare, conform

Ce a transmis artista

Cântăreața a fost contactată pentru a explica mai bine situația. Aceasta a mărturisit că nu este pentru prima dată când bărbatul o hărțuiește, ci acest lucru s-a mai întâmplat și în trecut. Totuși, inițial femeia a crezut că i-a fost spart contul de Facebook, pentru că nu înțelegea cum îi poate trimite astfel de mesaje, până ce i-a răspuns la un apel și s-a convins de faptul că totul este real.

„Este un psihopat care și anul trecut m-a hărțuit, iar acum a revenit când m-a revăzut la spital prin prisma unei cunoștințe. Am vrut să-i dau numele, dar sper că se oprește.

Am dus pe cineva la el anul trecut, iar acum m-a revăzut tot la o cunoștință la el pe secție și anul trecut m-a hărțuit, iar acum a reluat.

Anul trecut am crezut ca și acum că cineva i-a spart contul Facebook, doar acum mi-a scris si m-a și sunat de pe whatsapp și ulterior i-am răspuns. Am rămas crucită că era chiar el psihopatul!”, a declarat Daniela, pentru aceeași sursă.