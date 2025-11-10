Doctorul Cristian Andrei este cercetat de lucrătorii Serviciului de Investigaţii Criminale Sector 1, conform unui anunț făcut de Poliţia Municipiului Bucureşti (DGMB).

Doctorul Cristian Andrei acuzat că practică fără drept psihoterapia

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale – Sector 1 s-au autosesizat în urma informațiilor apărute în spațiul public. Doctorul Cristian Andrei a fost acuzat că ar desfășura activități în fără a deține atestatele legale necesare. Mai mult, el a fost acuzat de două dintre paciente că ar fi comis acte de natură sexuală.

Potrivit unui comunicat al DGMB, un bărbat care ar fi desfăşurat activităţi în domeniul psihoterapiei, fără a deține testatele legale, este cercetat de poliţişti. Investigația are în vedere și posibile acte de natură sexuală comise asupra unor paciente. Potrivit unor surse judiciare, ar fi vorba de Cristian Andrei, care a avut apariţii în mass media în calitate de psihoterapeut.

„Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale – Sector 1 s-au sesizat din oficiu pentru stabilirea situaţiei de fapt şi dispunerea măsurilor legale care se impun”, informează .

Cercetările sunt în desfăşurare, conform prevederilor legale, sub coordonarea .

„Facem apel către cetăţenii care au fost victime ale unor fapte similare sau care deţin informaţii ce pot sprijini ancheta să se adreseze celei mai apropiate unităţi de poliţie ori să sesizeze de urgenţă prin apel la numărul 112”, se mai arată în comunicat.

Acuzațiile apărute în spațiul public

Doctorul Cristian Andrei este acuzat că ar fi practicat psihoterapia fără să aibă atestatele necesare pentru aceasta. El este medic psihiatru specializat în neuropsihiatrie infantilă, din anul 1993. La acea vreme, psihoterapia nu era reglementată și nici nu exista vreo autoritate care să monitorizeze bunele practici. Absolvenții de medicină psihiatrică obțineau competențe de bază în psihoterapie la finalizarea licenței.

Ulterior, din 2004, psihoterapia a devenit o specializare separată, reglementată de Colegiul Psihologilor. Pentru practicarea ei este obligatorie completarea studiilor, de către absolvenții de medicină și alte categorii din domeniile socio-umaniste, cu școli de formare în psihoterapie de lungă durată (de 2-3 ani) și doi ani de supervizare, conform pressone.ro.

Conform sursei citate, doctorul Cristian Andrei nu a bifat aceste cerințe deși este citat cu această titulatură în mai toate articolele din presă. În acest context, a devenit unul dintre „cei mai cunoscuți psihologi din România” și protagonist al mai multor emisiuni de specialitate. De altfel, a confirmat acest lucru pentru publicația de știri, recunoscând că nu are atestat de liberă practică în psihoterapie. El a afirmat că titulatura i-a fost atribuită în mod eronat de realizatorii emisiunilor și de autorii articolelor.

Totodată el a fost acuzat de practici cu caracter sexual de două dintre pacientele citate în articol. Una dintre acestea a afirmat că ar fi avut relații intime timp de mai multe luni. Cei doi se întâleau într-o garsonieră.

Ce replică a dat doctorul Cristian Andrei

Contactat pentru un punct de vedere, Cristian Andrei a declarat că practică doar psihiatria în cabinet. În acest context, a afirmat că nu poate controla titulaturile care i se atribuie în spațiul public.

„Ceea ce fac eu acum la Institut este evaluarea pacienților și îi direcționez apoi la unul dintre cei 5 psihoterapeuți (n.r. din cadrul Institutului). Fac și indicații asupra testelor proiective, dacă este necesar, și asupra abordării sistemice în cazul în care pacienții sunt într-o situație socială delicată. De asemenea, îi direcționez pe cei care au nevoie de gratuitate în psihoterapie”, a afirmat doctorul Cristian Andrei pentru pressone.

Pus să comenteze acuzațiile unor paciente care au spus că plătit pentru psihoterapie, doctorul Cristian Andrei a afirmat că că în lipsa unui contract care să arate că a făcut psihoterapie, nu poate fi tras la răspundere pentru asta. Totuși, și-a justificat renumele de psihoterapeut prin mai multe atestate internaționale obținute în diverse discipline.