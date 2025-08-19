B1 Inregistrari!
Detalii șocante despre tinerii care au murit în accidentul de pe A1: Ei s-ar fi aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului. Ce spun șoferul și martorii

Traian Avarvarei
19 aug. 2025, 22:38
Sursa foto simbol: Freepik

Apar noi informații în teribilul caz al tinerilor loviți mortal de un TIR, marți, pe autostrada București – Pitești. Anchetatorii iau în calcul și varianta sinuciderii.

Cuprins

  • Ce le-a spus șoferul de TIR polițiștilor
  • Ce spun martorii accidentului

Ce le-a spus șoferul de TIR polițiștilor

Șoferul TIR-ului a povestit că tinerii, o femeie și un bărbat, mergeau pe jos pe banda de urgență, pe sensul spre Pitești, și s-au aruncat intenționat în fața lui.

„Pur și simplu au sărit, s-au îmbrățișat, s-au luat în brațe și au sărit în fața camionului. Am încercat să evit în stânga cât am putut și… Părea că se țineau în brațe”, a povestit șoferul, care are 40 de ani și e din Prahova.

Accidentul a avut loc la km 41, într-o zonă în care se circulă cu viteză foarte mare, așa că tinerii n-au avut nicio șansă. Nici acum ei n-au fost identificați. Echipele de intervenție ajunse la fața locului estimează că ei avea în jur de 20 de ani, poate chiar mai puțin.

Șoferul a mai spus că înainte de impact băiatul s-a uitat direct în ochii lui.

Ce spun martorii accidentului

Declarațiile conducătorului auto, date și la Poliție, sunt susținute de doi martori.

Unul dintre ei conducea o mașină care circula în spatele TIR-ului. El le-a spus polițiștilor că a observat atât tinerii de pe banda de urgență, cât și gestul șoferului de TIR, care a încercat să evite impactul, informează Știrile Pro TV.

Șoferul TIR-ului a fost testat pentru alcool, rezultatul fiind zero. Sunt așteptate acum și rezultate probelor biologice.

Polițiștii au deschis un dosar penal și urmează expertizarea tehnică a TIR-ului.

