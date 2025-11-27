Autoritățile din Ploiești pregătesc un set amplu de modificări care vizează felul în care se desfășoară activitățile comerciale și recreative în oraș. Propunerea aflată în dezbatere publică introduce amenzi, clarifică responsabilități și stabilește reguli mai stricte pentru cei care încalcă legislația locală. Măsurile anunțate acoperă atât zgomotul excesiv, cât și comerțul neautorizat sau vânzarea de produse interzise minorilor.

Ce schimbări sunt propuse pentru petrecerile zgomotoase și activitățile fără autorizație

La , consilierii locali urmează să analizeze joi un nou regulament ce stabilește modul în care restaurantele, barurile, terasele și alți operatori economici trebuie să își desfășoare activitatea. Documentul stabilește amenzi clare pentru depășirea nivelului legal de zgomot, dar și pentru activitățile efectuate fără autorizații valabile.

Potrivit proiectului, localurile care organizează evenimente sau petreceri ce generează un nivel sonor peste limitele admise riscă sancțiuni cuprinse între 1.000 și 2.500 de lei. Regula se aplică atât spațiilor închise, cât și celor în aer liber, unde nivelul de zgomot afectează adesea comunitățile din zonele rezidențiale.

Comercianții care vând produse alimentare neambalate sau perisabile în afara spațiilor autorizate sunt, de asemenea, vizați de noile prevederi. Excepția majoră o reprezintă terasele care funcționează legal, în baza unui acord valabil. Inițiativa vine pe fondul unui interes sporit pentru respectarea disciplinei urbane și pentru limitarea activităților care perturbă liniștea sau pun în pericol sănătatea publică.

Ce alte sancțiuni prevede proiectul

Regulamentul aduce și măsuri ferme împotriva vânzării unor produse interzise minorilor, iar lista include băuturi alcoolice, materiale cu conținut obscen și țigări, în special în apropierea școlilor. Amenzile pentru aceste abateri sunt cuprinse între 1.000 și 2.500 de lei, potrivit .

În plus, proiectul prevede posibilitatea ca operatorilor sancționați să li se suspende temporar activitatea. Documentul subliniază explicit acest aspect: „Pe lângă sancțiunea principală-amenda contravenţională, agentul constatator poate dispune şi sancţiunea complementară de suspendare a activităţii respective, până la intrarea în legalitate”.

Aceste prevederi au rolul de a limita accesul minorilor la produse care le pot afecta dezvoltarea și de a menține un climat sigur în preajma unităților de învățământ, relatează Capital.ro.

Ce prevede lista completă a sancțiunilor propuse

Regulamentul include o listă extinsă de contravenții și cuantumuri ale amenzilor aplicabile în diverse situații. Activitățile economice desfășurate fără acord sau fără autorizații de funcționare sunt sancționate cu suspendarea activității și amenzi de până la 2.500 de lei. Aceeași sumă se aplică și pentru nerespectarea prevederilor din acord sau pentru funcționarea în afara programului aprobat.

Nevizarea la termen a autorizațiilor pentru activități de alimentație publică sau recreative atrage aceleași sancțiuni, la fel ca desfășurarea activității în perioada în care aceasta este suspendată. Lista continuă cu pentru comercializarea stradală a băuturilor alcoolice, a produselor perisabile sau a tipăriturilor cu caracter obscen, pentru deteriorarea domeniului public, pentru depășirea nivelului de zgomot ori pentru afișarea unui program diferit de cel autorizat.

Prin aceste măsuri, administrația locală urmărește să stabilească un cadru mai riguros pentru comercianți și să protejeze locuitorii, în special în zonele urbane intens circulate, unde respectarea regulilor devine esențială pentru buna funcționare a comunității.