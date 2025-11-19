Garda de Mediu și autoritățile locale din Prahova reiau discuțiile despre mirosurile persistente resimțite în Ploiești. Situația revine în atenție după noi sesizări privind aerul greu de suportat din oraș. Instituțiile încearcă să explice diferența dintre miros și poluare, însă reacțiile locale rămân ferme.

Cum explică Garda de Mediu diferența dintre miros și poluare

a transmis din nou că „mirosul” și „poluarea aerului” sunt noțiuni care nu se suprapun. Instituția spune că acestea implică mecanisme diferite și reacții administrative distincte. Mesajul este același pe care ploieștenii îl aud de ani întregi.

Potrivit instituției, multe dintre mirosurile sesizate în oraș reprezintă doar „disconfort olfactiv”. Acestea nu se încadrează, în mod automat, în categoria poluării conform definițiilor legale. Reacțiile comunității sunt însă tot mai dure, mai ales în contextul celor trei rafinării din zonă.

Prefectul de Prahova, Daniel Nicodim, respinge tonul tehnic al explicațiilor. El a afirmat că nu este momentul pentru astfel de abordări, deoarece disconfortul este real. „Nu este momentul pentru explicaţii ştiinţifice în momentul în care nu poţi deschide geamul în Ploieşti, dimineaţa, să aeriseşti, pentru că de afară vine un miros îngrozitor”, a spus prefectul.

Care sunt datele privind depășirile de poluanți în Ploiești

Primarul Mihai Polițeanu a prezentat date care arată depășiri repetate ale valorilor admise pentru mai mulți indicatori. Printre aceștia se numără hidrogenul sulfurat și benzenul. Edilul a afirmat că nivelul de încredere în Garda de Mediu este minim.

„Am spus domnului comisar general că nivelul de încredere al cetăţenilor municipiului şi al meu personal în Garda de Mediu Prahova este zero şi va rămâne zero până la proba contrarie. Din punctul meu de vedere, Garda de Mediu Prahova şi-a îndeplinit cel puţin nesatisfăcător atribuţiile pe care le are”, a spus Polițeanu.

Primarul a prezentat și episoade în care măsurile instituției au fost insuficiente. El a menționat că primăria a fost amendată cu 60.000 de euro după deteriorarea unui petic de iarbă. În schimb, cele trei rafinării au primit sancțiuni totale de 340.000 de euro în ultimul an. Edilul a comentat că „iarba s-a refăcut, este bine mersi”, sugerând disproporția deciziilor.

Cum justifică Garda de Mediu criteriile legale pentru disconfortul olfactiv

Comisarul general al , Andrei Corlan, a explicat modul în care instituția diferențiază mirosul de poluare. El a spus că disconfortul olfactiv este considerat poluare doar în anumite situații.

„Disconfortul olfactiv şi poluarea sunt două elemente similare, dar totodată distincte.

Disconfortul olfactiv este poluare în trei situaţii în accepţiunea Gărzii Naţionale de Mediu: atunci când este însoţit de o depăşire a limitelor maxim admise, atunci când există o legătură de cauzalitate între exploatarea tehnologică cu nerespectarea condiţiilor din autorizaţia de mediu sau exploatarea fără autorizaţie de mediu. În toate celelalte situaţii trebuie analizat care este impactul acestui miros asupra cetăţeanului”, a afirmat Corlan, potrivit Ziare.com.

Instituția a publicat și un mesaj amplu pe Facebook.

Ce măsuri noi sunt anunțate pentru evaluarea impactului asupra sănătății

Garda de Mediu spune că a transmis peste 1.350 de adrese către direcțiile de sănătate publică. Scopul este evaluarea efectelor disconfortului olfactiv asupra populației. Instituția anunță și analize suplimentare pentru corelarea sesizărilor cu date privind sănătatea publică.