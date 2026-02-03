B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Noile cărți de identitate blochează amenzile STB. De ce nu pot fi sancționați bucureștenii

Noile cărți de identitate blochează amenzile STB. De ce nu pot fi sancționați bucureștenii

Flavia Codreanu
03 feb. 2026, 22:42
Noile cărți de identitate blochează amenzile STB. De ce nu pot fi sancționați bucureștenii
Foto: Societatea de Transport București
Cuprins
  1. De ce nu pot fi amendați călătorii care au noile cărți de identitate
  2. Ce spun autoritățile despre această situație
  3. Când se va schimba situația

Noile cărți de identitate te scapă de amenzi în transportul public din Capitală.  Deși documentele cu cip se eliberează de aproape un an, controlorii nu au încă aparatura necesară pentru a le citi.

De ce nu pot fi amendați călătorii care au noile cărți de identitate

Problema este una tehnică și destul de serioasă. Pe noile cărți de identitate nu mai este imprimată adresa posesorului, ci stocată doar digital. În prezent, echipele de control au aparate care verifică doar dacă biletul este valid, nu și cititoare de cip. Când un călător fără călătorie plătită refuză să achite suprataxa pe loc și cere proces verbal, controlorul rămâne blocat pentru că nu poate completa datele de domiciliu.

Ce spun autoritățile despre această situație

Potrivit digi24, reprezentanții societății de transport spun că mulți oameni profită de orice scuză pentru a nu plăti. Călătorii folosesc tot felul de scuze: de la telefoane descărcate până la călătorii scurte, pentru a nu-și cumpăra bilet. Totuși, lipsa tehnologiei de citire pentru noile cărți de identitate a devenit cea mai sigură metodă de a scăpa de plata unei amenzi mai mari.

Argumentele sunt nenumărate, de la faptul că nu mi-au ajuns banii, că nu îmi funcționează telefonul să dau un sms… sau, pur și simplu, merg o stație. Din păcate, numărul acestora a fost în creștere anul trecut”, a declarat Constantin Tobescu, purtător de cuvânt al STB.

Când se va schimba situația

Însă această situație este una temporară, deoarece  autoritățile pregătesc deja achiziția de cititoare speciale. Până atunci, singura metodă prin care controlorii pot încasa bani de la cei cu buletine electronice este plata pe loc a suprataxei de 80 de lei, prin cash sau card bancar.

Oficialii îi sfătuiesc pe călători să nu se bazeze pe această eroare, deoarece sistemele se pot actualiza în orice moment, iar amenzile pentru lipsa biletului pot ajunge până la 500 de lei odată ce datele devin accesibile.

Tags:
Citește și...
Inteligența Artificială poate automatiza ingineria până în 2027. Ce spun experții
Eveniment
Inteligența Artificială poate automatiza ingineria până în 2027. Ce spun experții
Alertă în Cehu Silvaniei după prăbușirea unui turn de biserică. Unde caută echipele de salvare eventuale victime (FOTO, VIDEO)
Eveniment
Alertă în Cehu Silvaniei după prăbușirea unui turn de biserică. Unde caută echipele de salvare eventuale victime (FOTO, VIDEO)
Se fac controale în București. Ce amenzi au primit cei care nu au curăţat trotuarele de zăpadă şi gheaţă
Eveniment
Se fac controale în București. Ce amenzi au primit cei care nu au curăţat trotuarele de zăpadă şi gheaţă
Gest suprem după o tragedie: Un tânăr de 17 ani a salvat mai multe vieți după moartea sa
Eveniment
Gest suprem după o tragedie: Un tânăr de 17 ani a salvat mai multe vieți după moartea sa
Doi muncitori electrocutați în timpul unor lucrări la rețeaua electrică din Prahova. Cum au intervenit echipele de salvare
Eveniment
Doi muncitori electrocutați în timpul unor lucrări la rețeaua electrică din Prahova. Cum au intervenit echipele de salvare
Cum să adormi în doar 3 minute. Trucul japonez care nu dă greș
Eveniment
Cum să adormi în doar 3 minute. Trucul japonez care nu dă greș
Incident periculos într-o zonă turistică intens circulată din Roma. Un turist român printre victime. Cum s-a produs evenimentul
Eveniment
Incident periculos într-o zonă turistică intens circulată din Roma. Un turist român printre victime. Cum s-a produs evenimentul
Surse: Percheziții DNA la Grupul Grampet. Directorul unei firme, suspectat că a dat 500.000 de euro mită. Ce mai susțin procurorii
Eveniment
Surse: Percheziții DNA la Grupul Grampet. Directorul unei firme, suspectat că a dat 500.000 de euro mită. Ce mai susțin procurorii
Lovitură pentru Dani Mocanu și fratele lui. Vor fi predați autorităților române. Ce a decis Curtea de Apel din Napoli
Eveniment
Lovitură pentru Dani Mocanu și fratele lui. Vor fi predați autorităților române. Ce a decis Curtea de Apel din Napoli
Decizie favorabilă la ICCJ pentru Dani Mocanu și fratele său, aflați în arest la domiciliu în Italia. Ce s-a hotărât
Eveniment
Decizie favorabilă la ICCJ pentru Dani Mocanu și fratele său, aflați în arest la domiciliu în Italia. Ce s-a hotărât
Ultima oră
23:14 - Elon Musk vrea să creeze un „soare conștient” în spațiu. Ce presupune proiectul de 1,2 trilioane de dolari
23:08 - Ilie Bolojan a luat foarte puține măsuri reformiste. Kelemen Hunor: „Au fost corecţii pentru echilibrarea bugetului”
22:37 - Averea lui Elon Musk sporește pe zi ce trece. Fuziunea SpaceX–xAI l-a adus la 800 miliarde de dolari
22:37 - Statul român accelerează digitalizarea în administrație. Ce presupune proiectul anunțat de Radu Miruță
22:08 - Inteligența Artificială poate automatiza ingineria până în 2027. Ce spun experții
22:06 - Mișcări suspecte de trupe rusești la granița cu Finlanda. Putin face pregătiri pentru un eventual război VIDEO
22:03 - PSD include veteranii în noul pachet de solidaritate. Ministrul Muncii: „366. Atâţia au mai rămas.” Când ar putea intra măsurile în bugetul pe 2026
22:02 - Răspunsul ferm al lui Kelemen Hunor, întrebat dacă premierul Ilie Bolojan va fi schimbat: „Este o criză permanentă în această Coaliție”
21:39 - Elon Musk, atac la premierul Spaniei. Guvernul de la Madrid vrea să restricționeze accesul minorilor la platformele online
21:37 - Tragedie în Australia: O familie întreagă, găsită moartă în casă. Biletul șocant al tatălui