Noile cărți de identitate te scapă de amenzi în transportul public din Capitală. Deși documentele cu cip se eliberează de aproape un an, controlorii nu au încă aparatura necesară pentru a le citi.

De ce nu pot fi amendați călătorii care au noile cărți de identitate

Problema este una tehnică și destul de serioasă. Pe noile cărți de identitate nu mai este imprimată adresa posesorului, ci stocată doar digital. În prezent, echipele de control au aparate care verifică doar dacă biletul este valid, nu și cititoare de cip. Când un călător fără călătorie plătită refuză să achite suprataxa pe loc și cere proces verbal, controlorul rămâne blocat pentru că nu poate completa datele de domiciliu.

Ce spun autoritățile despre această situație

Potrivit , reprezentanții societății de transport spun că mulți oameni profită de orice scuză pentru a nu plăti. Călătorii folosesc tot felul de scuze: de la telefoane descărcate până la călătorii scurte, pentru a nu-și cumpăra bilet. Totuși, lipsa tehnologiei de citire pentru noile cărți de identitate a devenit cea mai sigură metodă de a scăpa de plata unei amenzi mai mari.

„Argumentele sunt nenumărate, de la faptul că nu mi-au ajuns banii, că nu îmi funcționează telefonul să dau un sms… sau, pur și simplu, merg o stație. Din păcate, numărul acestora a fost în creștere anul trecut”, a declarat Constantin Tobescu, purtător de cuvânt al .

Când se va schimba situația

Însă această situație este una temporară, deoarece autoritățile pregătesc deja achiziția de cititoare speciale. Până atunci, singura metodă prin care controlorii pot încasa bani de la cei cu buletine electronice este plata pe loc a suprataxei de 80 de lei, prin cash sau card bancar.

Oficialii îi sfătuiesc pe călători să nu se bazeze pe această eroare, deoarece sistemele se pot actualiza în orice moment, iar amenzile pentru lipsa biletului pot ajunge până la 500 de lei odată ce datele devin accesibile.