Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei, vrea să lase gratuitatea la STB numai pentru pensionarii cu venituri mici. În prezent, de această facilitate beneficiază toți pensionarii, indiferent de venituri, inclusiv pensionarii speciali. Măsura, încă în analiză, ar putea fi luată și în contextul în care Primăria Generală are cu banii, jumătate din bugetul său ducându-se la subvențiile pentru transportul public și energia termică.

Ce schimbare vrea să facă Ciucu în acordarea gratuităților la STB

Ciprian Ciucu ar vrea eliminarea gratuității pentru pensionarii cu pensii mai mari de 3.000 de lei, spun sursele Discuții privind plafonul încă există și, cel mai probabil, inițiativa o să ajungă pe masa Consiliului General când primarul va fi sigur că are majoritatea.

În prezent, toți pensionarii au această gratuitate, fapt ce generează situații absurde. De pildă, fostul președinte al CCR, Valer Dorneanu, care are patru pensii speciale cu o valoare cumulată de aproximativ 10.000 de euro, ar putea beneficia, teoretic, de această gratuitate. În situații similare se află și foști politicieni, beneficiari de pensii speciale.

De ce primele decizii ale lui Ciucu n-au trecut de votul Consiliului General

Săptămâna trecută, Consiliul General propunerile lui Ciprian Ciucu, anume majorarea tarifelor la STB și desființarea unor instituții considerate de noua conducere drept „găuri negre” bugetare.

USR și REPER l-au susținut pe Ciucu. Surpriza a venit, însă, de la consilierii PMP. Deși imediat după alegeri i-au promis sprijin noului primar, la vot aceștia s-au alăturat „opoziției” formate din PSD, AUR și PUSL.