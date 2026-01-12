Veniturile populației au înregistrat o scădere în cel de-al treilea trimetru al anului trecut, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică ( ).

Veniturile populației au început să scadă

Institutul Național de Statistică, INS, a prezentat situația referioare la veniturile populației pentru trimestrul al treilea al anului trecut. Conform datelor, valorile medii lunare, înregistrate în această perioadă, au fost, în termeni nominali, au fost de 9.420 lei pe o gospodărie. Asta înseamnă că, pentru o persoană suma câștigată a fost de 3.789 lei. INS indică o scădere cu 0,9%, atât pe o gospodărie, cât şi pe o persoană, faţă de trimestrul II.

„Veniturile totale medii lunare au fost în trimestrul III 2025, în termeni nominali, de 9.420 lei pe o gospodărie, reprezentând 3.789 lei pe o persoană, în scădere cu 0,9% atât pe o gospodărie, cât şi pe o persoană, faţă de trimestrul II 2025. Comparativ cu trimestrul III al anului precedent, veniturile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 14,1%, iar cele pe o persoană cu 14,9%”, arată datele INS.

Veniturile băneşti medii lunare au fost, în trimestrul III 2025, de 8.885 lei lunar pe o gospodărie (3.574 lei pe o persoană) în scădere cu 0,5% faţă de trimestrul II 2025. De asemenea, veniturile în natură au fost de 535 lei lunar pe o gospodărie (215 lei pe o persoană), în scădere cu 6,8% faţă de trimestrul II 2025.

Salariile brute şi alte drepturi salariale au fost de 6.443 lei lunar pe o gospodărie şi au format cea mai importantă sursă din veniturile totale. Acestea au reprezentat 68,4% din veniturile totale ale gospodăriilor. Datele INS indică o scădere faţă de trimestrul II 2025 cu 0,7 puncte procentuale.

Din ce sunt formate veniturile populației

La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, au avut-o veniturile din prestaţii sociale de 1.892 lei lunar pe o (20,1% în trimestrul III 2025, respectiv, 19,4% în trimestrul II 2025 din veniturile totale ale gospodăriilor), cât şi veniturile în natură de 535 lei lunar pe o gospodărie (5,7% în trimestrul III 2025, respectiv, 6% în trimestrul II 2025).

Acestea sunt formate din valoarea veniturilor în natură obţinute de salariaţi şi beneficiari de prestaţii sociale (1,2% atât în trimestrul III 2025 cât şi în trimestrul II 2025) şi din valoarea în lei a produselor agroalimentare şi nealimentare consumate din resurse proprii (4,5% în trimestrul III 2025, respectiv, 4,8% întrimestrul II 2025).

În ceea ce priveşte mediul de rezidenţă, nivelul venitului total mediu lunar pe o gospodărie în mediul urban în trimestrul III 2025 a fost de 10.693 lei, de 1,4 ori mai mare decât în mediul rural, iar pe o persoană de 4.534 lei, de 1,5 ori mai mare decât în mediul rural.

Din punct de vedere al structurii veniturilor totale, în trimestrul III 2025, în mediul urban, ponderea salariilor brute şi a altor drepturi salariale ȋn veniturile totale a fost de 73,8%. Diferența față de mediul rural este de 14 puncte procentuale. În mediul rural, ponderea veniturilor din prestaţii sociale a fost de 20,6%, mai mare cu 0,8 puncte procentuale faţă de cea din mediul urban. Ponderea veniturilor în natură a fost de 9,1% în mediul rural, de 2,6 ori mai mare faţă de cea din mediul urban.

O treime din banii românilor se duc pe taxe și impozite

Pe de altă parte, cheltuielile totale medii lunare ale populației au fost în trimestrul trei, în termeni nominali, de 8.079 lei pe o gospodărie. Pe persoană suma repartizată a fost de 3.250 lei pe o persoană, Acestea au reprezentat 85,8% din veniturile totale, în creştere cu 36 lei pe o gospodărie faţă de trimestrul II 2025. Comparativ cu trimestrul III al anului precedent, cheltuielile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 15,2%. Cele pentru o persoană au crescut cu 16%.

În trimestrul III 2025, principalele destinaţii ale cheltuielilor au fost , suma fiind de 4.898 lei lunar pe o gospodărie (60,6%). Dintr cheltuieli, cotribuțiiile la taxe și impozite au reprezentat peste o trime din sumele cheltuite într-o gospodărie, 2.696 lei pe o gospodărie (33,4%).

Din perspectiva mediului de rezidență, în mediul urban cheltuielile medii lunare pe o gospodărie au fost de 9.109 lei, mai mari de 1,3 ori decât în mediul rural. O persoană din mediul urban a cheltuit, în medie, 3.862 lei lunar, de 1,5 ori mai mult decât o persoană din mediul rural.

Din punct de vedere al structurii cheltuielilor totale, în mediul urban, reprezintă 36,4%, cu 7,8 puncte procentuale mai mare decât în mediul rural. În schimb, în timp ce în mediul rural ponderea contravalorii consumului de produse agroalimentare şi nealimentare din resurse proprii a fost de 9,3%, de 3,6 ori mai mare decât în mediul urban.

Românii cheltuie tot mai puțin pe educație

Conform clasificării standard pe destinaţii a cheltuielilor de consum (COICOP), o pondere importantă din cheltuieli sunt pentru produse agroalimentare şi băuturi nealcoolice. Suma cheltuită este de 1.553 lei pe o gospodărie (31,7%). Acestea sunt urmate de cheltuielile lunare destinate pentru cu utilitățile locuinței, apă, electricitate, gaze şi alţi combustibili în valoare de 735 lei pe o gospodărie.

Ponderea în cheltuielile totale de consum medii lunare este de 15%. În schimb, doar 371 de lei sunt cheltuiți pentru haine și încălțămite. Ponderea este de 7,6% în cheltuielile totale de consum medii lunare.

Cheltuielile pentru transport reprezintă 340 lei pe o gospodărie, iar cele pentru sănătate ajung la 337 lei pe o gospodărie. Vorbim aici de o pondere de 6,9% în cheltuielile totale de consum medii lunare. Nivelul cel mai scăzut al cheltuielilor medii lunare ale gospodăriilor populaţiei a fost înregistrat la cheltuielile pentru educaţie. Pentru acest capitol a fost alocată suma de 13 lei pe o gospodărie (0,3% din cheltuielile totale de consum medii lunare).