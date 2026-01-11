Haosul care a venit la pachet după majorarea taxelor și impoztelor persistă. În timp ce, în unele localități din țară, românii și-au plătit deja datoriile către stat, în altele, încă se fac calcule. Unii oameni au ajuns să scoată semnificativ mai mult din buzunare, cum ar fi proprietarii de mașini hibride sau localnicii acelor orașe în care taxa pe gunoi valorează acum cât impozitul pe casă.

Femeie: „Statul nu vine să te întrebe dacă ai ce mânca”

Joi a fost prima zi în care ieșenii au putut să își achite taxele la stat. Dar anul ăsta, plata taxelor nu a venit doar cu stat la coadă, ci și cu intertitudine și teamă. Venite după o perioadă tensionată pentru buget, perioada sărbătorilor de iarnă, ,ajorările i-au adus pe unii români în situația de a se împrumuta.

„Dacă ne obligă, nu avem încontro. Știți cum e… După Sărbători, oamenii nu mai au bani și se împrumută, ca să plătească impozitele”, spune un bărbat, pentru Digi 24.

„Puțin inacceptabil! Statul nu vine să te întrebe dacă ai ce mânca. Ai o proprietate, trebuie să o plătești!”, spune ironic o femeie.

„Foarte mari sunt majorările. Am venit că am și nevoie, nu numai că e reducerea de 10%. Am nevoie de un act și trebuie să plătesc și impozitul”, spune altcineva.

Orașele în care taxa pe gunoi a ajuns cât impozitul pe casă

Constanța e campioană când vine vorba de situații absurde. Taxat pentru gunoi a ajuns să coste cât impozitul pentru o casă. O familie cu doi copii trebuie să plătească acum 1.350 de lei pentru ridicarea gunoiului.

„O prostie! Domnul primar nu a știut să ne justifice, în ultima ședință din an, făcută noaptea ca hoții”, a declarat un alt localnic din Constanța.

Același bărbat povestește că trebuie să plătească impozit și pentru soție care, însă, s-a stins din viață acum 22 de ani.

„Nu vedeți că au zis că nu am făcut succesiunea? Din 2004, soția mea e moartă și plătesc. Dacă făceam până în 6 luni după ce a murit soția, făceam gratuit succesiunea. Acum e cu plată. Nu am bani, de unde să am?! Din pe care o am, ce să fac?!”, întreabă retoric bărbatul.

Tot Constanța a introdus și taxa de 200 de lei pentru șoferi, după ce, anul trecut, magistrații Curții de Apel au declarat-o ilegală.

Într-adevăr, situația pentru constănțeni e critică, dar nu este singurul oraș din țară în care s-a dezvăluinț haosul la început de an. Și în Galați, taxa de gunoi a ajuns să o egaleze impozitul pe casă.

La Craiova, în schimb, localnicii trebuie să plătească acum, în premieră, impozit pe parcare. Persoanele fizice trebuie să achite primăriei între 170 și 250 de lei, în funcție de zona în care este locul de parcare, pe când persoanele juridice trebuie să plătească între 300 și 500 de lei/

Unele primării sunt încă în plin proces de recalculare. În Brașov, Craiova, Cluj și Galați, ghișeele se vor deschide pe 12 ianuarie, în timp ce la Târgu Jiu sau Timișoara, abia pe 19 ianurie.