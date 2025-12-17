Premiile Oscar vor fi altfel, începând cu ediția din 2029, au anunțat organizatorii celei mai prestigioase ceremonii de premiere din lumea filmului.

Schimbare la Premiile Oscar

Cwremonia de decernare a prestigosului trofeu va fi transmisă, în exclusivitate, pe platforma YouTube începând cu anul 2029. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Academiei de Arte şi Ştiinţe Cinematografice ( ), care organizează evenimentul, informează AFP.

De zeci de ani, ceremonie este retransmisă de postul de televiziune american ABC. Această tradiție va fi întreruptă din anul 2029, când ceremonia va fi disponibilă doar pe platforma de streaming. În acest sens, a fost încheiat un parteneriat între AMPAS și platforma YouTube.

„Suntem încântaţi să iniţiem un parteneriat mondial multidimensional cu YouTube ca viitoarea gazdă a Oscarurilor şi a programelor noastre”, sr arată într-un comunicat de presă semnat preşedinta AMPAS Lynette Howell Taylor și de directorul general Bill Kramer.

Contractul cu ABC se încheie în 2028

Contractul dintre Academia de Film și ABC se încheie în 2028, anul când Premiile Oscar vor ajunge la cea de-a 100-a ediţie. Odată cu difuzarea pe YouTube, platformă deţinută de Google, ceremonia va lua o nouă direcţie, într-un context destul de complicat.

se confruntă cu temerile proprietarilor de săli care se confruntă cu concurența . Acestea din umră sunt preferate de tinerele generații de cinefili.

Ultima ediție a premiilor Oscar a fost vizionată de 19,69 de milioane de persoane. Ceremonia a fost difuzată, pentru prima dată, simultan, pe ABC, post deținut de Disney, şi pe platforma de streaming Hulu, deținută tot de același gigant.

Pe de altă parte, trebuie spus că audienţa ceremoniei Oscarurilor, care reuneşte de obicei cele mai mari vedete de la Hollywood, atinge în general circa 20 de milioane de americani şi alte câteva milioane de privitori la nivel global. Este o audienţă mult mai slabă decât cei circa 40 de milioane de telespectatori care urmăreau evenimentul acum zece ani.

Lista scurtă a filmelor nominalizate la Premiile Oscar

Academia americană de film a stabilit care vor fi peliculele ce vor intra în concurs la cele 12 categorii stabilite de Academia de Arte şi Ştiinţe Cinematografice, după cum informează variety.com. Nominalizările vor fi anunţate pe 22 ianuarie 2026. Ceremonia de decernare a premiilor va avea loc la Los Angeles pe 2 martie 2026. Gazda va fi Conan O’Brien va reveni ca prezentator al evenimentului.

Cele mai multe de nominalizare, la Premiile Oscar, câte șapte, le-au primit filmele „Sinners” şi „Wicked: For Good”. Pe locul următor, cu şase propuneri de nominalizare, s-a clasat filmul „Frankenstein”. Producția românească „Jaful secolului” / „Traffic”, regizată de Teodora Ana Mihai, scrisă și produsă de Cristian Mungiu, nu a fost reţinută pe această listă scurtă.

La categoria „cel mai bun lungmetraj internaţional” au fost propuse spre nominalizare următoarele producţii: