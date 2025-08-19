Nostradamus și Baba Vanga, previziuni cutremurătoare pentru anul 2025: Schimbări dramatice pentru omenire

Doi dintre cei mai cunoscuți vizionari ai lumii au lăsat avertismente care dau fiori. Scrierile lui , mereu enigmatice și interpretate diferit de specialiști, sugerează că anul 2025 ar putea fi marcat de situații de criză ce ar zgudui omenirea.

Cuprins:

Ce previziuni a făcut Nostradamus pentru anul 2025

Ce previziuni a făcut Baba Vanga pentru anul 2025

Ce previziuni a făcut Nostradamus pentru anul 2025

Printre previziunile atribuite celebrului vizionar francez se numără:

izbucnirea unui conflict;

turbulențe economice la scară planetară;

fenomene extreme legate de schimbările climatice;

revolte și tensiuni sociale;

progrese spectaculoase în domeniul tehnologiei și inteligenței artificiale;

dezastre naturale cu impact puternic;

prăbușirea uneia dintre marile puteri mondiale;

descoperiri științifice semnificative, inclusiv în spațiu;

reapariția unor boli devastatoare.

Ce previziuni a făcut Baba Vanga pentru anul 2025

, clarvăzătoarea din Balcani, a anticipat și ea un an 2025 extrem de dificil. Potrivit viziunilor sale, Europa ar putea deveni scena unor conflicte majore, alimentate în special de continuarea războiului dintre Rusia și Ucraina, potrivit .

Chiar dacă previziunile sunt adesea controversate, mesajul transmis de cei doi vizionari este unul clar: omenirea ar putea traversa în 2025 un moment de cotitură, cu provocări fără precedent.