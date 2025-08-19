Nostradamus și Baba Vanga, previziuni cutremurătoare pentru anul 2025: Schimbări dramatice pentru omenire

Doi dintre cei mai cunoscuți vizionari ai lumii au lăsat avertismente care dau fiori. Scrierile lui Nostradamus, mereu enigmatice și interpretate diferit de specialiști, sugerează că anul 2025 ar putea fi marcat de situații de criză ce ar zgudui omenirea.
Cuprins:
Printre previziunile atribuite celebrului vizionar francez se numără:
Baba Vanga, clarvăzătoarea din Balcani, a anticipat și ea un an 2025 extrem de dificil. Potrivit viziunilor sale, Europa ar putea deveni scena unor conflicte majore, alimentate în special de continuarea războiului dintre Rusia și Ucraina, potrivit Cancan.
Chiar dacă previziunile sunt adesea controversate, mesajul transmis de cei doi vizionari este unul clar: omenirea ar putea traversa în 2025 un moment de cotitură, cu provocări fără precedent.