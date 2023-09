Noul tip de turist în stațiunea Rânca: Ursul. „Nu distruge bucătăria. Intră și mănâncă doar ce e dulce. A mâncat biscuiți, tot felul de ciocolate”

Tot mai mulți urși vin în stațiunea Rânca și se servesc singuri din frigiderele pensiunilor. Au o pasiune mai ales pentru dulciuri și, ciudat, pentru ulei. Proprietarii de cabane remarcă faptul că urșii nu se apropie de nimic altceva din bucătării decât de frigider. Unii se amuză: „La iarnă o să-i pregătim o cameră în care să doarmă și el”.

Tot mai mulți urși în stațiunea Rânca

„Intră la bucătărie și nu distruge bucătăria. Își caută mâncare și atât. Partea bună e că-i place mai mult dulce. El caută ceva dulce. A fost în frigider slănină și nu i-a trebuit. A mâncat doar ce a fost dulce. A mâncat biscuiți, tot felul de ciocolate, pe care le desfăcea pur și simplu ca și omul”, a spus Ionel Cutuca, proprietarul unei cabane, pentru

El a făcut apoi haz de necaz: „La iarnă o să-i pregătim o cameră în care să doarmă și el. Adică în partea tehnică, îl punem centralist, că acolo îi place să intre”.

„Săptămâna trecută a venit de două ori, acum îl așteptăm iar să vină. Nu are treabă cu mesele, nu are treabă cu scaunele, cu frigiderul are. Îl deschide singur, , se duce frumos afară, mănâncă. Cel mai mult i-a plăcut sticlele de ulei. Le place să bea uleiul”, a spus angajatul unei cabane.

Autoritățile locale au transmis că anul acesta au fost prinși șase urși, care au fost duși în alte zone, în pădure.

ONG-urile spun că oamenii sunt de vină. „Vrem să-i ajutăm dându-le de mâncare, nu facem altceva decât să apropiem ursul de existența noastă, și , ca ulterior să-l rezolvăm numai cu pușca”, a afirmat Ciprian Gălușcă, reprezentant Greenpeace România.