Nu fluiera niciodată în casă! Ce ghinion atragi fără să-ți dai seama

Românii sunt un popor profund atașat de , multe dintre ele transmise din generație în generație și respectate cu sfințenie chiar și în zilele noastre. Printre acestea se numără și interdicția de a fluiera în casă. Poate părea un gest banal, însă în mentalitatea populară are conotații negative puternice.

Se spune că fluieratul în locuință atrage ghinion, alungă norocul și chiar cheamă spiritele rele. Dar cum a apărut această credință și ce semnificații i-au fost atribuite de-a lungul timpului?

De ce se spune că fluieratul în casă aduce pagubă

Una dintre cele mai răspândite interpretări ale superstiției fluieratului în casă este strâns legată de partea financiară și de siguranța materială a familiei. Potrivit credințelor populare, simplul gest de a fluiera între pereții locuinței atrage pagube, sărăcie și pierderi neașteptate. Expresia binecunoscută „ ”, prezentă chiar și în dicționarul limbii române, reflectă această mentalitate transmisă din generație în generație și arată cât de puternică a fost asocierea dintre fluierat și lipsurile materiale.

Bătrânii spun că omul care obișnuiește să fluiere în propria casă își alungă norocul, își împrăștie banii și riscă să piardă tot ce a agonisit prin muncă. În unele zone rurale, această credință era atât de puternică încât părinții îi certau aspru pe copii atunci când fluierau, avertizându-i că „își pierd pâinea” sau că „scot banii din casă”. Fluieratul era perceput ca un gest care tulbură echilibrul casei, aduce nevoile și împiedică prosperitatea. Chiar și astăzi, multe persoane evită să facă acest lucru, de teama ca sunetul să nu „cheme” pierderile sau ghinionul, menținând astfel vie o tradiție veche de secole, potrivit .

Cum ar putea fluieratul să aducă pustiu în casă

O altă credință spune că fluieratul, mai ales noaptea, goleşte casa de cei dragi și alungă norocul. Se consideră că acest obicei poate transforma locuința într-un spațiu pustiu, lipsit de căldură sufletească. În unele regiuni, oamenii cred chiar că bunurile materiale pot dispărea dacă stăpânul casei fluieră la ore nepotrivite. Explicația populară ține de ecoul creat în camerele mici, despre care se spune că „deranjează” echilibrul casei.

De ce este fluieratul după apus considerat o chemare a spiritelor rele

Fluieratul după apus este privit în tradițiile românești ca o adevărată chemare adresată spiritelor malefice și a energiilor negative. Bătrânii spun că sunetul ascuțit și repetitiv al fluierului sau al gurii nu este doar un gest nevinovat, ci o vibrație care „deschide porți” către lumea nevăzută. Se crede că aceste vibrații tulbură liniștea serii și atrag ființe nedorite în locuință, provocând neliniște, ceartă sau chiar nenorociri grave.

În satele de odinioară, oamenii evitau cu strictețe să fluiere , convinși că astfel pot chema spiritele morților sau sufletele rătăcite care bântuie prin împrejurimi. Această credință este considerată una dintre cele mai vechi superstiții românești și se leagă de viziunea arhaică asupra legăturii dintre sunete și lumea de dincolo.

Ce spun superstițiile din diferite zone ale României

Superstiția fluieratului în casă este prezentă în multe colțuri ale țării, dar cu variații locale:

În Teleorman , se spune că fluieratul noaptea aduce „rău de foc”.

În Tecuci , acest obicei înseamnă pustiu și lipsuri.

În Dolj , oamenii evită să fluiere în casă și să se privească noaptea în oglindă, de teamă să nu atragă „urâciunea”.

În alte regiuni, se crede că fluieratul într-o zi de vineri este un semn sigur de ghinion.

Cum este privită superstiția fluieratului în alte țări

Credința că fluieratul aduce necazuri nu este specifică doar României. În Turcia, se spune că fluieratul în casă îl cheamă pe diavol. În Japonia, sunetul produs în propria locuință atrage spirite malefice sau chiar șerpi periculoși. În Rusia, fluieratul în interior prevestește sărăcia, iar în Estonia este asociat cu pericolul unui incendiu.

În Marea Britanie, superstiția este legată de moarte. Tradiția spune că fluieratul noaptea în casă atrage sfârșitul iminent. Povestirile din secolul al XIX-lea vorbesc despre mineri care au refuzat să intre în subteran după ce au auzit un fluierat misterios, convinși că urmează o tragedie, notează .