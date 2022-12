„Nu ieșiți din cameră dacă vreți să trăiți!”. Cum a decurs un jaf sub amenințarea morții la o familie din Crevedia

„Nu ieșiți din cameră dacă vreți să trăiți”. Sunt cuvintele pe care proprietarul unei case le-a auzit de la hoții care scotoceau prin lucrurile de la parter. Bărbatul era la etaj împreună cu soția și cei doi copii. Au auzit totul, au fost îngroziți.

Familia a trecut prin momente cumplite

Hoții au așteptat ca membrii familiei să adoarmă și le-au călcat casa puțin după ora 4. Totul a fost surprins de camerele de supraveghere din casă.

Proprietar spune că a auzit o pocnitură foarte puternică. Copilul cel mic, în vârstă de 3 ani și jumătate, a ieșit din cameră plângând iar ceilalți membri au fost amenințați cu moartea. Toată casa a fost un dezastru.

Au fost mai mulți pentru că au spart și una dintre mașini, din fața casei, de unde au extras și de acolo o geantă, din casă au luat o geantă și un laptop. Au acționat foarte inteligent, cu cagule, măști, mânuși și handsfree, vorbeau pe handsfree.

S-a mai încercat și anul trecut, de Paște, tot la fel, și-au construit o scară, tot de pe câmp, și au pus-o pe balcon, au vrut să urce direct la etaj.

Am deschis ușa balconului, pentru că am auzit zgomotele, am deschis ușa balconului, s-au speriat și au sărit înapoi și au fugit.

Proprietar: „A fost o senzație… Am împietrit, m-am blocat instant, chiar dacă mulți ar spune că „de ce nu ai acționat? de ce nu ai coborât? În momentul acela nu poți să iei nicio decizie, ești blocat și, practic, nu îți vine să crezi ce se întâmplă cu tine în momentul ăla.

Ne simțim… parcă tot timpul avem senzația să ne uităm acum, în curte, să nu… O nesiguranță, avem o nesigurață.”

Polițiștii îi caută acum pe hoți. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, fiind efectuate cercetări sub coordonarea unui procuror de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari.

Polițiștii spun că în perioada din preajma sărbătorilor, hoții dau mai multe atacuri.

Anul acesta, în România, au fost raportate peste 14.000 de furturi din locuințe. Peste 2000 hoți au fost puși puși sub acuzare.