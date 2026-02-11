B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Nuțu Cămătaru, la un pas de reabilitare. Magistrații au decis că este un om cinstit

Nuțu Cămătaru, la un pas de reabilitare. Magistrații au decis că este un om cinstit

Adrian A
11 feb. 2026, 18:04
Nuțu Cămătaru, la un pas de reabilitare. Magistrații au decis că este un om cinstit
Cuprins
  1. Cum a reușit Nuțu Cămătaru să ajungă om cinstit
  2. Trecutul interlop al lui Nuțu

Curtea de Apel Bucureşti a admis cererea de reabilitare judecătorească, depusă în 6 martie 2025 de Ion Balint, cunoscut sub numele de Nuțu Cămătaru.

Cum a reușit Nuțu Cămătaru să ajungă om cinstit

Nuţu Cămătaru, condamnat la cinci ani şi cinci luni de închisoare pentru infracţiuni cu violenţă comise alături de mai multe persoane, între care fratele său, Vasile Balint, zis Sile Cămătaru, a ieşit din închisoare pe 12 martie 2019.

Șase ani mai târziu, Nuțu Cămătaru a decis să facă cerere să fie total reabilitat. Practic, trecutul său de interlop dispare. Deocamdată, Curtea de Apel București i-a dat câștig de cauză. Această hotărâre îi permite liderului interlop să își curețe cazierul de condamnările anterioare, însă decizia nu este definitivă și poate fi atacată de procurori.

Conform legii, perioada de după eliberare este una de probă: pentru a obține reabilitarea judecătorească și a-și curăța cazierul, un condamnat trebuie să demonstreze timp de cinci ani că nu a mai comis nicio abatere, că și-a achitat cheltuielile de judecată și că a despăgubit integral părțile vătămate.

Trecutul interlop al lui Nuțu

Nuțu Cămătaru a fost timp de decenii una dintre cele mai temute figuri ale Capitalei. Ascensiunea sa și a fratelui său, Sile, a fost marcată de un control aproape total asupra periferiei Capitalei. În 2013,  procurorii DIICOT au trimis în judecată 53 de interlopi, printre care și cei doi frați, în ceea ce a fost numit „războiul clanurilor”.

La acea vreme, procurorii de la Crimă Organizată anunțau că au destructurat două dintre cele mai cunoscute grupări infracţionale din Bucureşi, clanurile „Cămătarilor” şi „Sportivilor”.

Între anii 2008 şi 2012, membrii celor două clanuri rivale au provocat numeroase conflicte în care au fost folosite inclusiv arme de foc, provocând panică în rândul cetăţenilor şi punându-le acestora vieţile în pericol, cu scopul de a-şi asigura „supremaţia” în Capitală.

Ion Balint a fost condamnat definitiv la cinci ani şi cinci luni de închisoare, fratele său, Vasile Balint, a primit cinci ani şi şase luni de închisoare, iar fiul acestuia, Mario Nuţu Balint, a primit o pedeapsă de doi ani de închisoare cu suspendare.

Tags:
Citește și...
Copiii din generația digitală se confruntă tot mai des cu anxietate și izolare emoțională. Află când este momentul potrivit pentru a apela la ajutor specializat
Eveniment
Copiii din generația digitală se confruntă tot mai des cu anxietate și izolare emoțională. Află când este momentul potrivit pentru a apela la ajutor specializat
Cluj: Polițiști lăsați în frig de un cuib de barză. Cum s-a transformat o situație amuzantă într-un coșmar birocratic (FOTO)
Eveniment
Cluj: Polițiști lăsați în frig de un cuib de barză. Cum s-a transformat o situație amuzantă într-un coșmar birocratic (FOTO)
Destinații romantice în Europa, de Valentine’s Day. Unde să petreceți o vacanță în doi (VIDEO)
Eveniment
Destinații romantice în Europa, de Valentine’s Day. Unde să petreceți o vacanță în doi (VIDEO)
Ciprian Ciucu nu-i slăbește deloc pe șefii STB. Vizită neanunțată la autobaza Floreasca. Ce nenorocire a găsit primarul general (FOTO/VIDEO)
Eveniment
Ciprian Ciucu nu-i slăbește deloc pe șefii STB. Vizită neanunțată la autobaza Floreasca. Ce nenorocire a găsit primarul general (FOTO/VIDEO)
Rezultatul autopsiei lui Sorin Iacob. Detalii despre moartea afaceristului din Vaslui și mesajele familiei
Eveniment
Rezultatul autopsiei lui Sorin Iacob. Detalii despre moartea afaceristului din Vaslui și mesajele familiei
Nu este un lux, dar fără el nu poți trăi. Produsul simplu care se vinde la prețuri uriașe
Eveniment
Nu este un lux, dar fără el nu poți trăi. Produsul simplu care se vinde la prețuri uriașe
Televiziunea Realitatea Plus, fără emisie timp de trei ore. Sancțiune drastică de la CNA. „Ce se întâmplă nu e jurnalism”
Eveniment
Televiziunea Realitatea Plus, fără emisie timp de trei ore. Sancțiune drastică de la CNA. „Ce se întâmplă nu e jurnalism”
Parlamentul României marchează patru ani de la războiul din Ucraina. Cum va fi marcată data de 24 februarie
Eveniment
Parlamentul României marchează patru ani de la războiul din Ucraina. Cum va fi marcată data de 24 februarie
Procesul „antrenorului de genii” a ajuns la final. Curtea de Apel i-a redus condamnarea lui Kristof Lajos
Eveniment
Procesul „antrenorului de genii” a ajuns la final. Curtea de Apel i-a redus condamnarea lui Kristof Lajos
Lovitură de1,7 milioane de euro pentru mafia italiană. Bolizi de lux scoși din România, descoperiți în Italia
Eveniment
Lovitură de1,7 milioane de euro pentru mafia italiană. Bolizi de lux scoși din România, descoperiți în Italia
Ultima oră
18:26 - Sute de mii de BMW-uri chemate de urgență în service. Defecțiunea care poate duce la incendiu și lista completă a modelelor vizate
18:21 - Rusia: Un bărbat care și-a schimbat numele în Iisus Hristos a fost obligat de instanță să revină la numele lui
18:15 - Reacția lui CRBL în urma comentariilor despre divorțul de fosta soție, Elena Vîșcu. Ce a declarat artistul
17:53 - Copiii din generația digitală se confruntă tot mai des cu anxietate și izolare emoțională. Află când este momentul potrivit pentru a apela la ajutor specializat
17:42 - 7 țări care au interzis Ziua Îndrăgostiților. Ce pedepse riscă cei care oferă flori sau ciocolată
17:32 - Șefii de Consilii Județene îl amenință pe Bolojan. „După ce vedem legea bugetului, vedem ce facem cu premierul” (VIDEO)
17:27 - Cluj: Polițiști lăsați în frig de un cuib de barză. Cum s-a transformat o situație amuzantă într-un coșmar birocratic (FOTO)
17:05 - Președintele Senatului, Mircea Abrudean, după noua amânare a reformei pensiilor magistraților: „E o situație tristă, iar România are de suferit”
17:01 - Bani falși de peste un miliard de euro, confiscați de Europol. Milioane de bancnote din China, găsite în România
16:57 - Destinații romantice în Europa, de Valentine’s Day. Unde să petreceți o vacanță în doi (VIDEO)