Nuțu Cămătaru, la un pas de reabilitare. Magistrații au decis că este un om cinstit

Curtea de Apel Bucureşti a admis cererea de reabilitare judecătorească, depusă în 6 martie 2025 de Ion Balint, cunoscut sub numele de Nuțu Cămătaru.

Cum a reușit Nuțu Cămătaru să ajungă om cinstit

Nuţu Cămătaru, condamnat la cinci ani şi cinci luni de închisoare pentru infracţiuni cu violenţă comise alături de mai multe persoane, între care fratele său, Vasile Balint, zis Sile Cămătaru, a ieşit din închisoare pe 12 martie 2019.

Șase ani mai târziu, Nuțu Cămătaru a decis să facă cerere să fie total reabilitat. Practic, trecutul său de interlop dispare. Deocamdată, i-a dat câștig de cauză. Această hotărâre îi permite liderului interlop să își curețe cazierul de condamnările anterioare, însă decizia nu este definitivă și poate fi atacată de procurori.

Conform legii, perioada de după eliberare este una de probă: pentru a obține reabilitarea judecătorească și a-și curăța cazierul, un condamnat trebuie să demonstreze timp de cinci ani că nu a mai comis nicio abatere, că și-a achitat cheltuielile de judecată și că a despăgubit integral părțile vătămate.

Trecutul interlop al lui Nuțu

Nuțu Cămătaru a fost timp de decenii una dintre cele mai temute figuri ale Capitalei. Ascensiunea sa și a fratelui său, Sile, a fost marcată de un control aproape total asupra periferiei Capitalei. În 2013, procurorii DIICOT au trimis în judecată 53 de interlopi, printre care și cei doi frați, în ceea ce a fost numit „războiul clanurilor”.

La acea vreme, procurorii de la Crimă Organizată anunțau că au destructurat două dintre cele mai cunoscute grupări infracţionale din Bucureşi, clanurile „Cămătarilor” şi „ ”.

Între anii 2008 şi 2012, membrii celor două clanuri rivale au provocat numeroase conflicte în care au fost folosite inclusiv arme de foc, provocând panică în rândul cetăţenilor şi punându-le acestora vieţile în pericol, cu scopul de a-şi asigura „supremaţia” în Capitală.

Ion Balint a fost condamnat definitiv la cinci ani şi cinci luni de închisoare, fratele său, Vasile Balint, a primit cinci ani şi şase luni de închisoare, iar fiul acestuia, Mario Nuţu Balint, a primit o pedeapsă de doi ani de închisoare cu suspendare.