O bacterie de 5.000 de ani a fost descoperită de cercetătorii români în gheața din Peștera Scărișoara. Acest microorganism rezistă la antibioticele moderne, deși a trăit cu mult timp înainte ca medicina să existe.

Oamenii de știință de la Institutul de Biologie au găsit tulpina în gheața veche de milenii. Deși pare periculoasă, această bacterie ar putea ajuta la crearea unor medicamente noi și mai puternice în viitorul apropiat.

Rezistența la medicamente pentru o bacterie de 5.000 de ani

Cercetătorii au săpat adânc în blocul de gheață din peșteră pentru a scoate mostre de la 25 de metri adâncime. Acolo au găsit tulpina numită Psychrobacter, care are peste 100 de gene de rezistență. Testele de laborator au arătat că aceasta nu moare atunci când este tratată cu 10 tipuri de antibiotice moderne. Aceste medicamente sunt folosite de obicei pentru infecții la plămâni, piele sau sânge, scrie .

Rezistența la antibiotice este un fenomen care a apărut natural, fără intervenția omului. Bacteria a supraviețuit în condiții de ger extrem timp de mii de ani. În acest timp, ea și-a dezvoltat propriile mecanisme de protecție. Studiind aceste gene, medicii pot înțelege mai bine cum evoluează bolile și cum pot fi ele oprite mai eficient.

O șansă pentru medicina viitorului

Deși vestea unei bacterii rezistente poate speria, cercetătorii văd în ea o mare oportunitate. Această bacterie produce anumite substanțe care pot opri creșterea altor microbi periculoși. Specialiștii cred că aceste substanțe unice ar putea fi folosite pentru a inventa antibiotice noi. În prezent, omenirea are mare nevoie de tratamente noi, deoarece multe boli nu mai răspund la pastilele actuale. Gheața din Peștera Scărișoara ar putea ascunde, de fapt, remediul pentru viitoarele boli.

Există însă și un avertisment legat de schimbările climatice care topesc gheața din peșteri. Dacă gheața se topește, acești microbi vechi ar putea ajunge în mediul înconjurător și se pot amesteca cu bacteriile moderne. Acest lucru ar putea face ca bolile actuale să devină și mai greu de tratat.