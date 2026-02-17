Campania antidrog lansată recent de Primăria Capitalei în București este criticată dur de specialiștii în politici publice, care o descriu drept un eșec previzibil.

Proiectul include difuzarea unui clip video în mijloacele de transport în comun, publicitate în presă și o piesă de teatru, având ca temă alegerea între „droguri sau viață”. Criminologul Vlad Zaha afirmă că acest tip de abordare bazată pe frică și emoție nu funcționează. Majoritatea elementelor campaniei sunt considerate ineficiente sau chiar dăunătoare de către organizațiile internaționale.

De ce este considerată ineficientă campania antidrog bazată pe impact emoțional

Potrivit , specialiștii avertizează că mesajele de tip „sperietoare” nu pot preveni sau reduce consumul de substanțe interzise. Din contră, o astfel de campanie antidrog poate căpăta interesul tinerilor pentru substanțe și poate crește stigmatizarea celor care consumă deja. Vlad Zaha subliniază că abordările similare din ultimii 25 de ani au dus la o creștere medie a consumului cu 80%, deoarece nu reflectă problemele reale ale tinerilor și nu oferă suport medical sau psihologic clar.

„Campania antidrog este un eșec previzibil. Majoritatea elementelor ei sunt dovedite global fie drept ineficace (nefuncționale), fie chiar dăunătoare potrivit standardelor Organizației Mondiale a Sănătății și Națiunilor Unite .Astfel de campanii nu pot preveni, întârzia sau cumpăta consumul. Campania aceasta se încadrează în abordările falimentare ale României — frică, pedeapsă și emoție irelevantă.” a explicat Vlad Zaha

Cum s-ar fi putut folosi resursele financiare corect

Criticile vizează și modul în care sunt cheltuite fondurile publice, specialiștii considerând că sumele alocate ar fi fost mai utile pentru finanțarea echipelor de medici și psihologi. În loc de clipuri video și piese de teatru, resursele ar fi putut asigura intervenții de cel puțin un an de zile la standarde internaționale, pentru reducerea riscurilor și tratament. Mai mult, nu există studii științifice care să măsoare impactul real al acestor clipuri asupra scăderii numărului de consumatori din București.

„Sutele de mii de euro care vor fi cheltuite pe acest demers ar fi putut dota echipe de medici și consilieri pentru cel puțin un an de zile, pentru intervenții funcționale.” a adăugat criminologul

Ce arată datele oficiale despre consumul substanțelor

Cifrele prezentate de autorități indică o situație alarmantă, cu peste 750.000 de consumatori estimați doar în București-Ilfov încă din 2019. Numărul dosarelor la a crescut de la 8.700 în 2015 la aproximativ 20.000, semn că fenomenul este în continuă expansiune. Deși nevoia de intervenție este uriașă, experții susțin că reînființarea agențiilor de profil ar fi trebuit să oprească utilizarea metodelor de prevenție învechite care nu produc rezultate.