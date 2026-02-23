B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » O elevă din Timișoara a încercat să se sinucidă la școală. Motivul gestului disperat

O elevă din Timișoara a încercat să se sinucidă la școală. Motivul gestului disperat

Traian Avarvarei
23 feb. 2026, 14:42
O elevă din Timișoara a încercat să se sinucidă la școală. Motivul gestului disperat
Foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. De ce s-a panicat eleva
  2. Ce spune Poliția

O elevă de 14 ani din Timișoara a încercat să se sinucidă la școală. Ea a înghițit mai multe pastile și i s-a făcut rău în timpul orelor.

De ce s-a panicat eleva

Adolescenta, elevă la Liceul cu Program Sportiv „Banatul”, a recurs la acest gest după ce mama i-a fost chemată la școală de către profesori.

Vineri, fata a fost prinsă de profesori în timp ce fuma în toaleta școlii. Mama a fost chemată pentru o discuție, ceea ce a speriat-o pe fată. Convinsă că va fi pedepsită, ea a înghițit mai multe pastile dintr-un medicament pentru răceală și gripă, informează Opinia Timișoarei.

Elevei i s-a făcut rău apoi în timpul orelor și a fost transportată la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” pentru îngrijiri.

Ce spune Poliția

„La dată de 23 februarie 2026, în jurul orei 10:48, polițiștii Secției 2 Poliție Urbană Timișoara au fost sesizați, prin apelul unic de urgență 112, cu privire la faptul că o minoră, în vârstă de 14 ani, ar fi ingerat, la un liceu situat pe stradă FC Ripensia, mai multe comprimate medicamentoase.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde se află și un echipaj medical, minoră fiind transportată la Spitalul de copii Louis Țurcanu, în vederea investigațiilor medicale.

În continuare polițiștii efectuează verificări în vederea stabilirii tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii incidentului“, a transmis IPJ Timiș.

Tags:
Citește și...
Primar trimis în judecată pentru fraudă. Prejudiciul stabilit de procurori depășește 3,3 milioane de lei
Eveniment
Primar trimis în judecată pentru fraudă. Prejudiciul stabilit de procurori depășește 3,3 milioane de lei
Delapidare la Inspectoratul Școlar Constanța. Suma uriașă care a dispărut din contabilitatea instituției. DNA, chemat să intervină
Eveniment
Delapidare la Inspectoratul Școlar Constanța. Suma uriașă care a dispărut din contabilitatea instituției. DNA, chemat să intervină
Sindicaliștii din Educație vin în fața Palatului Cotroceni. Profesorii acuză că Nicușor Dan a uitat de ei
Eveniment
Sindicaliștii din Educație vin în fața Palatului Cotroceni. Profesorii acuză că Nicușor Dan a uitat de ei
Accesul turiștilor este interzis în aceste locuri spectaculoase din România. Zonele unde natura este lăsată complet neatinsă
Eveniment
Accesul turiștilor este interzis în aceste locuri spectaculoase din România. Zonele unde natura este lăsată complet neatinsă
Surse: Coaliția a renunțat la un proiect care a generat multe controverse în România. Despre ce este vorba
Politică
Surse: Coaliția a renunțat la un proiect care a generat multe controverse în România. Despre ce este vorba
Românii nu mai pot merge în Marea Britanie fără acest act, începând cu 25 februarie. Cât costă și cum se obține
Eveniment
Românii nu mai pot merge în Marea Britanie fără acest act, începând cu 25 februarie. Cât costă și cum se obține
Adriana Bahmuțeanu, vecină cu unul dintre saloanele-paravan pentru proxenetism: „Se știa foarte bine ce e acolo. Noi ajunsesem să fim amenințați că dacă mai facem plângeri, vom fi amendați”
Eveniment
Adriana Bahmuțeanu, vecină cu unul dintre saloanele-paravan pentru proxenetism: „Se știa foarte bine ce e acolo. Noi ajunsesem să fim amenințați că dacă mai facem plângeri, vom fi amendați”
Surse: Moment critic la Curtea de Apel. Horațiu Potra a leșinat în sala de judecată, în timpul procesului lui Călin Georgescu. Ce au decis judecătorii (VIDEO)
Eveniment
Surse: Moment critic la Curtea de Apel. Horațiu Potra a leșinat în sala de judecată, în timpul procesului lui Călin Georgescu. Ce au decis judecătorii (VIDEO)
Tragedie într-un bloc din Valencia. Un român este suspectat că și-a ucis vecinul
Eveniment
Tragedie într-un bloc din Valencia. Un român este suspectat că și-a ucis vecinul
Prima vacanță în străinătate cu copilul? Iată ce să nu treci cu vederea!
Eveniment
Prima vacanță în străinătate cu copilul? Iată ce să nu treci cu vederea!
Ultima oră
16:52 - Primar trimis în judecată pentru fraudă. Prejudiciul stabilit de procurori depășește 3,3 milioane de lei
16:32 - Delapidare la Inspectoratul Școlar Constanța. Suma uriașă care a dispărut din contabilitatea instituției. DNA, chemat să intervină
16:30 - Sindicaliștii din Educație vin în fața Palatului Cotroceni. Profesorii acuză că Nicușor Dan a uitat de ei
16:26 - Accesul turiștilor este interzis în aceste locuri spectaculoase din România. Zonele unde natura este lăsată complet neatinsă
16:02 - Surse: Coaliția a renunțat la un proiect care a generat multe controverse în România. Despre ce este vorba
15:54 - Băsescu, despre atitudinea PSD în coaliție: „Trebuie să ai mult tupeu…”
15:39 - Românii nu mai pot merge în Marea Britanie fără acest act, începând cu 25 februarie. Cât costă și cum se obține
15:26 - Adriana Bahmuțeanu, vecină cu unul dintre saloanele-paravan pentru proxenetism: „Se știa foarte bine ce e acolo. Noi ajunsesem să fim amenințați că dacă mai facem plângeri, vom fi amendați”
15:10 - Surse: Moment critic la Curtea de Apel. Horațiu Potra a leșinat în sala de judecată, în timpul procesului lui Călin Georgescu. Ce au decis judecătorii (VIDEO)
15:02 - Partidele din coaliție au îngropat securea războiului. Coaliția de guvernare s-a înțeles pe tăierile din administrație și pe relansarea economică