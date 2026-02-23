O elevă de 14 ani din Timișoara a încercat să se sinucidă la școală. Ea a înghițit mai multe pastile și i s-a făcut rău în timpul orelor.

De ce s-a panicat eleva

Adolescenta, elevă la Liceul cu Program Sportiv „Banatul”, a recurs la acest gest după ce mama i-a fost chemată la școală de către profesori.

Vineri, fata a fost prinsă de profesori în timp ce fuma în toaleta școlii. Mama a fost chemată pentru o discuție, ceea ce a speriat-o pe fată. Convinsă că va fi pedepsită, ea a înghițit mai multe pastile dintr-un medicament pentru răceală și gripă, informează

Elevei i s-a făcut rău apoi în timpul orelor și a fost transportată la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” pentru îngrijiri.

Ce spune Poliția

„La dată de 23 februarie 2026, în jurul orei 10:48, polițiștii Secției 2 Poliție Urbană Timișoara au fost sesizați, prin apelul unic de urgență 112, cu privire la faptul că o minoră, în vârstă de 14 ani, ar fi ingerat, la un liceu situat pe stradă FC Ripensia, mai multe comprimate medicamentoase.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde se află și un echipaj medical, minoră fiind transportată la Spitalul de copii Louis Țurcanu, în vederea investigațiilor medicale.

În continuare polițiștii efectuează verificări în vederea stabilirii tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii incidentului“, a transmis IPJ Timiș.