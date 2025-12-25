O femeie a căzut joi dimineață într-o fântână adâncă de aproximativ 15 metri în satul Banca, județul Vaslui, în prima zi de Crăciun. Din fericire, aceasta a fost scoasă în siguranță de localnici, înainte ca echipajele de intervenție să ajungă la fața locului. Incidentul a atras mai multe echipe de urgență, inclusiv o și un echipaj de alpiniști.

Cum s-a produs incidentul

Fântâna în care a căzut femeia este confecționată din tuburi, are un diametru de aproximativ 80 de centimetri și o adâncime de circa 15 metri. Din fericire, victima nu a căzut în apă, însă a rămas blocată în interior, scrie Adevărul.

„Persoană (femeie) căzută într-o fântână (caracteristici fântână: confecţionată din tuburi cu diametru cca 80 cm, cu adâncimea de aproximativ 15 metri)”, conform ISU Vaslui.

Femeia era conștientă și comunica cu salvatorii, ceea ce a facilitat intervenția și coordonarea eforturilor de salvare.

Intervenția echipajelor

Inițial, autoritățile au trimis la fața locului echipaje ISU, o ambulanță și un echipaj de alpiniști din cadrul Detașamentului Vaslui.

În paralel, localnicii și membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Banca s-au mobilizat imediat pentru a o ajuta.

Salvarea realizată de comunitate

Până la sosirea echipajelor, femeia a fost extrasă în siguranță de membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Banca, cu sprijinul mai multor cetățeni din localitate. Intervenția rapidă a comunității a fost decisivă. Datorită acestui efort, echipajele ISU s-au întors la bază, iar la fața locului a rămas doar ambulanța Serviciului de Ambulanță Județean pentru evaluarea medicală.

Femeia a fost transportată ulterior la spital pentru investigații suplimentare, starea ei fiind stabilă. Incidentul arată cât de importantă este implicarea localnicilor în situații de urgență și cât de rapid trebuie să acționeze echipajele specializate pentru salvarea persoanelor aflate în pericol.