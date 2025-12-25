B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » O femeie a căzut într-o fântână de 15 metri în Vaslui, în prima zi de Crăciun

O femeie a căzut într-o fântână de 15 metri în Vaslui, în prima zi de Crăciun

Selen Osmanoglu
25 dec. 2025, 13:05
O femeie a căzut într-o fântână de 15 metri în Vaslui, în prima zi de Crăciun
Image by M W from Pixabay
Cuprins
  1. Cum s-a produs incidentul
  2. Intervenția echipajelor
  3. Salvarea realizată de comunitate

O femeie a căzut joi dimineață într-o fântână adâncă de aproximativ 15 metri în satul Banca, județul Vaslui, în prima zi de Crăciun. Din fericire, aceasta a fost scoasă în siguranță de localnici, înainte ca echipajele de intervenție să ajungă la fața locului. Incidentul a atras mai multe echipe de urgență, inclusiv o ambulanță și un echipaj de alpiniști.

Cum s-a produs incidentul

Fântâna în care a căzut femeia este confecționată din tuburi, are un diametru de aproximativ 80 de centimetri și o adâncime de circa 15 metri. Din fericire, victima nu a căzut în apă, însă a rămas blocată în interior, scrie Adevărul.

„Persoană (femeie) căzută într-o fântână (caracteristici fântână: confecţionată din tuburi cu diametru cca 80 cm, cu adâncimea de aproximativ 15 metri)”, conform ISU Vaslui.

Femeia era conștientă și comunica cu salvatorii, ceea ce a facilitat intervenția și coordonarea eforturilor de salvare.

Intervenția echipajelor

Inițial, autoritățile au trimis la fața locului echipaje ISU, o ambulanță și un echipaj de alpiniști din cadrul Detașamentului Vaslui.

În paralel, localnicii și membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Banca s-au mobilizat imediat pentru a o ajuta.

Salvarea realizată de comunitate

Până la sosirea echipajelor, femeia a fost extrasă în siguranță de membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Banca, cu sprijinul mai multor cetățeni din localitate. Intervenția rapidă a comunității a fost decisivă. Datorită acestui efort, echipajele ISU s-au întors la bază, iar la fața locului a rămas doar ambulanța Serviciului de Ambulanță Județean pentru evaluarea medicală.

Femeia a fost transportată ulterior la spital pentru investigații suplimentare, starea ei fiind stabilă. Incidentul arată cât de importantă este implicarea localnicilor în situații de urgență și cât de rapid trebuie să acționeze echipajele specializate pentru salvarea persoanelor aflate în pericol.

Tags:
Citește și...
Patriarhul Daniel: Cele mai de preț daruri pentru Hristos sunt credința, faptele bune și viața curată
Eveniment
Patriarhul Daniel: Cele mai de preț daruri pentru Hristos sunt credința, faptele bune și viața curată
Cum se sărbătorește Crăciunul în diferite țări: religie, cultură și restricții
Eveniment
Cum se sărbătorește Crăciunul în diferite țări: religie, cultură și restricții
Prima zi de Crăciun aduce ninsoare și viscol în mai multe regiuni din România
Eveniment
Prima zi de Crăciun aduce ninsoare și viscol în mai multe regiuni din România
Nicușor Dan: „Crăciunul ne amintește de acasă și de valorile care dau sens vieții”
Eveniment
Nicușor Dan: „Crăciunul ne amintește de acasă și de valorile care dau sens vieții”
Papa Leon al XIV-lea a transmis un mesaj de pace și speranță în prima liturghie de Crăciun
Eveniment
Papa Leon al XIV-lea a transmis un mesaj de pace și speranță în prima liturghie de Crăciun
Cristi Danileț, atac la Inspecția Judiciară. Fostul judecător acuză lipsa de reacție după dezvăluirile de la întâlnirea magistraților cu președintele
Eveniment
Cristi Danileț, atac la Inspecția Judiciară. Fostul judecător acuză lipsa de reacție după dezvăluirile de la întâlnirea magistraților cu președintele
Tragedie pe o stradă din Rădăuți. Un tânăr a murit, iar trei au fost răniți într-un accident rutier
Eveniment
Tragedie pe o stradă din Rădăuți. Un tânăr a murit, iar trei au fost răniți într-un accident rutier
Fostul ministru Răzvan Cuc rămâne în arest preventiv. Curtea de Apel București i-a respins contestația
Eveniment
Fostul ministru Răzvan Cuc rămâne în arest preventiv. Curtea de Apel București i-a respins contestația
Traficul pe șosele în perioada sărbătorilor. Cele mai aglomerate rute pentru șoferii care pornesc la drum
Eveniment
Traficul pe șosele în perioada sărbătorilor. Cele mai aglomerate rute pentru șoferii care pornesc la drum
Surpriză de Crăciun de la Netflix. Primul trailer oficial al filmului „Peaky Blinders: The Immortal Man” (VIDEO)
Eveniment
Surpriză de Crăciun de la Netflix. Primul trailer oficial al filmului „Peaky Blinders: The Immortal Man” (VIDEO)
Ultima oră
14:13 - Patriarhul Daniel: Cele mai de preț daruri pentru Hristos sunt credința, faptele bune și viața curată
13:41 - Donald Trump: „Crăciun fericit gunoaielor de stânga radicală”
12:26 - Cum se sărbătorește Crăciunul în diferite țări: religie, cultură și restricții
11:57 - Prima zi de Crăciun aduce ninsoare și viscol în mai multe regiuni din România
11:31 - Nicușor Dan: „Crăciunul ne amintește de acasă și de valorile care dau sens vieții”
10:57 - Coreea de Nord: Crăciun interzis și brazi decorați pe ascuns. Ce a povestit un fugar
10:24 - Papa Leon al XIV-lea a transmis un mesaj de pace și speranță în prima liturghie de Crăciun
21:03 - Scandal în fotbalul din Turcia. Președintele grupării Fenerbahce, testat pozitiv la cocaină. Cum a reacționat
20:43 - Sondaj de opinie. Majoritatea rușilor vor să se încheie războiul cu Ucraina în 2026
20:20 - Cristi Danileț, atac la Inspecția Judiciară. Fostul judecător acuză lipsa de reacție după dezvăluirile de la întâlnirea magistraților cu președintele