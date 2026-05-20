Acasa » Monden » Incredibil, dar adevărat! Mihai Bendeac a fost căutat de poliția din Anglia din cauza unui episod din „Băieți de Oraș"

Incredibil, dar adevărat! Mihai Bendeac a fost căutat de poliția din Anglia din cauza unui episod din „Băieți de Oraș”

Flavia Codreanu
20 mai 2026, 13:07
Actorul Mihai Bendeac. Sursa foto: Captură video - Acasa La Maruta / YouTube
Cuprins
  1. Din ce cauză incredibilă Mihai Bendeac a fost căutat de autorități
  2. Ce reacție neașteptată a avut Vlad Drăgulin când a aflat întreaga poveste
  3. Prin ce alte momente tensionate a trecut artistul în timpul turneului de promovare

Mihai Bendeac a fost căutat de poliția din Luton, Anglia, chiar în timpul filmărilor pentru producțiile sale. Actorul în vârstă de 43 de ani a fost profund marcat de acest incident bizar și l-a sunat imediat pe un apropiat pentru a-i povesti toate detaliile.

Din ce cauză incredibilă Mihai Bendeac a fost căutat de autorități

Artistul a povestit că producătorul serialului „Băieți de Oraș” a primit o solicitare oficială din partea oamenilor legii din Marea Britanie. Aceștia au cerut imagini din timpul producției românești pentru a le folosi într-o anchetă penală desfășurată în străinătate, după ce un accident grav avusese loc pe șoselele de acolo, scrie Cancan.

„Acum câțiva ani s-a întâmplat o dramă. Unul dintre producători a primit de la Poliția din Luton o cerere pentru casetele cu sezonul 2 din „Băieți de Oraș”, pentru că făceau parte dintr-on investigație criminalistică. Ei au explicat că un TIR a intrat într-un copac și că șoferul urmărea serialul, iar polițiștii voiau să afle ce s-a întâmplat. A doua zi, i-am zis lui Drăgulin: „Uite ce dramă, ce tragedie…”, a spus Bendeac.

Ce reacție neașteptată a avut Vlad Drăgulin când a aflat întreaga poveste

A doua zi după primirea notificării, Mihai Bendeac l-a sunat pe colegul său de breaslă, Vlad Drăgulin, însă reacția acestuia a fost complet diferită față de cea sperată. Drăgulin s-a amuzat copios pe seama situației și și-a imaginat cum anchetatorii englezi ascultau pe teren replici celebre din umorul românesc.

„Drăgulin mi-a zis: Imaginează-ți undeva, la mama dracu’, pe un câmp în Luton, că polițiștii englezi au văzut, în liniștea morții, un camion și un om mort. Și în liniștea aia, în timp ce se apropiau cu pistoalele, au auzit: «Hai să vă dea Dumnezeu sănătate…»”, a povestit actorul.

Cu această ocazie, artistul a vrut să le dea și o veste bună fanilor și a anunțat că filmul „Băieți de oraș – Golden Boyz” va apărea pe platforma de streaming Netflix pe data de 27 mai.

Prin ce alte momente tensionate a trecut artistul în timpul turneului de promovare

Mihai Bendeac a fost la un pas să aibă probleme serioase cu legea și în România, după ce a fost acuzat pe nedrept că ar fi hărțuit o tânără la un eveniment public. Vedeta a negat ferm toate aceste zvonuri și a explicat că totul a fost doar o neînțelegere uriașă apărută în timpul unei îmbrățișări.

„Nu i-au fost atinse părțile intime iar toată chestiunea a creat ilaritate pentru amândoi. Sunt un bărbat care NU are nevoie să pipăie femei la fan meetings, cu sute de oameni în jur. Domnișoara a inițiat gestul și a râs pentru că eu, obosit fiind după zile întregi în care am făcut fotografii cu mii de oameni, căutam inima în zona claviculelor”, a spus actorul.

