O femeie din Timișoara și-a cumpărat cu numai 5.000 de euro o casă în Ungaria: „Am teren de 4.000 de metri pătraţi” (FOTO)

Din ce în ce mai mulți români încep să se mute la casă. Unii au ales chiar Ungaria, aproape de graniță, unde un imobil se vinde pentru numai câteva mii de euro.

Este și cazul unei românce care și-a cumpărat o casă de cărămidă, cu utilități și cu un teren impresionant cu suma de 5.000 de euro.

Și-a cumpărat cu numai 5.000 de euro o casă de cărămidă în Ungaria

Se pare că tot mai mulți români se orientează către locuințe din țara vecină, ținând cont că energia electrică și gazul sunt mai ieftine, iar autoritățile mult mai cooperante. Mai mult decât atât, unii dintre ei s-au acomodat atât de bine, încât și-au deschis și afaceri acolo.

Adela Totoran locuiește în Timișoara și s-a decis să cumpere o casă în Ungaria. Femeia lucrează în domeniul imobiliar, iar o asemenea oferta nu a putut să-i scape. Cu toate că a costat doar 5.000 de euro, aceasta susține că mai are mulți bani de investit ca să fie pe placul ei.

„Am teren de 4.000 de metri pătraţi şi m-a tentat foarte mult. E împărţită în 3 camere, baie, bucătărie. Aş vrea să o măresc. Eu zic că 15 – 20.000 de euro mai am de investit, ca să o fac aşa cum îmi doresc eu”, a declarat Adela Totoran, notează .

Peste 300 de români au devenit proprietari în Ungaria anul trecut

Dacă maghiarii vin să cumpere mâncare de la noi, românii din vestul ţării cumpără case de la ei. Anul trecut, aproape în fiecare zi, o locuinţă din Ungaria a fost luată de cineva din România.

Și familia Ungur a decis să se mute în Ungaria. Au cumpărat o casă și 2.800 mp cu doar 12.000 de euro, au renovat, iar acum vor să o vândă la preț dublu.

„Ne-am hotărât să luăm casa asta, pentru că grădina e mare, casa bunicioară, am pus parchet şi geamurile şi tot, dar pământul ne-a interesat pe noi”, a declarat Maria Ungur.

„Curentul şi gazul e cu mult mai ieftin ca la noi. Dacă am o problemă şi ne vine o scrisoare, merg la poştă şi nu ştiu să vorbesc, imediat prin telefon, de la primărie, îmi trimite translator. Am fost bine primiţi. Nu am fost respinşi şi asta face foarte mult”, a adăugat aceasta.

Cât costa o casă cu două camere și o curte de 1.500 mp în Ungaria

Mulți dintre românii care s-au mutat în Ungaria încă lucrează la noi în țară. Petru Știbei, de exemplu, locuiește de patru ani într-o casă pentru care a plătit 2.500 de euro. Are două camere, toate uilitățile și o curte de 1.500 de metri pătrați.

„În România nu mi-am putut permite să cumpăr aşa o casă ieftină, cu aşa un teren mare. Muncesc în România, sunt navetist”, a declarat el.

„Nici nu simt că nu-s în România. Imediat o pune la punct. Dintr-o căsuţă aşa mică, de zici că nu ştiu ce, face palat din ea”, a declarat Florentin Faur, un român care și-a deschis un magazin în Ungaria, potrivit sursei citate.