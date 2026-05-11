Acasa » Externe » Presupusul pacient zero a fost identificat: Cine este bărbatul de la care ar fi pornit epidemia de hantavirus

Presupusul pacient zero a fost identificat: Cine este bărbatul de la care ar fi pornit epidemia de hantavirus

Flavia Codreanu
11 mai 2026, 19:06
sursă foto: X/ En La Mira NoticiaSV
Presupusul pacient zero al epidemiei de hantavirus ar putea fi ornitologului Leo Schilperoord, care ulterior a și decedat la bordul navei MV Hondius. Soția acestuia a murit două săptămâni mai târziu.

Cum a fost identificat presupusul pacient zero în timpul croazierei pe Atlantic

Leo Schilperoord, în vârstă de 70 de ani, a fost prima victimă a valului de infecții care a lovit nava de croazieră. Bărbatului i s-a făcut rău la bord și a prezentat simptome severe, precum tulburări respiratorii, febră, dureri abdominale și diaree.

Din nefericire, ornitologul a murit pe 11 aprilie, iar rămășițele sale au fost debarcate de urgență în teritoriul britanic Sfânta Elena.

Ulterior, ancheta medicală l-a indicat pe acesta ca fiind presupusul pacient zero, cel de la care a pornit focarul, scrie Le Figaro. 

Unde a contractat virusul Leo Schilperoord

Înainte de a se îmbarca pentru ceea ce trebuia să fie vacanța visurilor lor, cuplul de olandezi a efectuat un periplu prin America de Sud pentru a observa fauna locală.

Se pare că infecția a fost contractată la o groapă de gunoi de lângă orașul Ushuaia, Argentina. Cei doi au mers acolo special pentru a vedea o specie rară de păsări, Caracara cu gâtul alb, care obișnuiește să se hrănească în acel loc.

Deși pasionații de ornitologie vizitează frecvent zona, localnicii o evită din cauza numărului mare de rozătoare purtătoare de hantavirus. Autoritățile sunt de părere că acolo a fost momentul în care cei doi s-ar fi infectat.

Ce s-a întâmplat cu soția ornitologului după infectare

Mirjam Schilperoord, în vârstă de 69 de ani, a rămas inițial sănătoasă și și-a însoțit soțul până la debarcarea acestuia în Sfânta Elena.

Totuși, în timpul drumului de întoarcere, a început să prezinte și ea simptome grave, precum vărsături și dureri intense. Femeia a fost evacuată de urgență către Africa de Sud, însă a pierdut lupta cu viața pe 26 aprilie.

Analizele au confirmat că tulpina detectată este cea din Anzi, care se poate transmite de la om la om. Cei doi soți au fost repatriați în Olanda, iar nava a fost supusă unui protocol sanitar riguros, iar ceilalți pasageri au fost evacuați în Tenerife sub supraveghere medicală strictă.

