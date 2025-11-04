B1 Inregistrari!
Explozie uriașă în spațiu, de 10 trilioane de ori mai strălucitoare decât Soarele. Ce s-a întâmplat cu steaua uriașă

Iulia Petcu
04 nov. 2025, 21:31
sursa foto: freepik
Cuprins
  1. Ce au descoperit oamenii de știință
  2. Cum a fost distrusă steaua uriașă
  3. Cum a fost observată cea mai puternică erupție cosmică

Astronomii au observat un fenomen de proporții uriașe, petrecut la miliarde de ani-lumină distanță. O gaură neagră supermasivă a eliberat cea mai mare cantitate de energie detectată vreodată în spațiu, după ce a înghițit o stea gigantică. Evenimentul, studiat de cercetători din Statele Unite, a oferit informații noi despre puterea și comportamentul acestor giganți cosmici.

Ce au descoperit oamenii de știință

Potrivit Reuters, citată de Agerpres, „erupţia de energie a fost, la apogeul său, de 10 trilioane de ori mai strălucitoare decât soarele”. Fenomenul a fost generat de o gaură neagră cu o masă estimată la aproximativ 300 de milioane de ori mai mare decât cea a Soarelui. Aceasta se află în centrul unei galaxii aflate la 11 miliarde de ani-lumină de Terra.

Pentru comparație, gaura neagră din centrul Căii Lactee are o masă de doar patru milioane de ori mai mare decât Soarele. Erupția observată depășește cu mult orice eveniment similar detectat până acum. Lumina acestei explozii colosale a ajuns pe Pământ după un drum care a durat miliarde de ani.

Cum a fost distrusă steaua uriașă

Cercetătorii cred că erupția a fost declanșată atunci când o stea de dimensiuni imense s-a apropiat prea mult de gaura neagră. Pe măsură ce forțele gravitaționale au acționat, steaua a fost sfâșiată și absorbită. Astronomii estimează că steaua avea o masă între 30 și 200 de ori mai mare decât cea a Soarelui.

„Indiferent de modul în care acest lucru s-a întâmplat, steaua s-a apropiat suficient de mult de gaura neagră supermasivă pentru a fi ‘spaghettificată’, adică întinsă, devenind lungă şi subţire, din cauza gravitaţiei găurii negre supermasive care creşte pe măsură ce te apropii foarte mult de ea. Acel material s-a învârtit apoi în spirală în jurul găurii negre supermasive pe măsură ce cădea înăuntru”, a explicat K.E. Saavik Ford, specialistă în astronomie la City University of New York.

Fenomenul, numit „spaghettificare”, apare atunci când diferențele de atracție gravitațională sunt atât de mari încât un obiect este literalmente întins și rupt în bucăți.

Cum a fost observată cea mai puternică erupție cosmică

Evenimentul a fost monitorizat cu ajutorul unor telescoape performante din California, Arizona și Hawaii. Cercetătorii au analizat toate ipotezele posibile, de la o supernovă la o lentilă gravitațională, dar niciuna nu se potrivește cu datele obținute.

„Explozia încă se estompează”, a declarat Matthew Graham, autorul principal al studiului publicat în Nature Astronomy. Oamenii de știință au constatat că luminozitatea erupției a crescut de 40 de ori în timpul observațiilor, atingând maximul în iunie 2018. A fost de 30 de ori mai puternică decât orice alt eveniment similar observat până acum, relatează TechRider.ro.

Procesul este încă în desfășurare și ar putea dura până la 11 ani pentru a se încheia complet. Fenomenul oferă o nouă perspectivă asupra modului în care găurile negre interacționează cu materia și asupra limitelor extreme ale universului vizibil.

