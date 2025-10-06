B1 Inregistrari!
Spectacol pe cerul nopții: prima SuperLună a anului 2025. De ce este acest fenomen atât de special

Iulia Petcu
06 oct. 2025, 21:52
Cuprins
  1. Ce este SuperLuna și cum se deosebește de o Lună Plină obișnuită
  2. Cum se leagă SuperLuna de alte evenimente cerești și ce efecte are asupra noastră
  3. De ce ni se pare Luna mai mare la răsărit și cum să te bucuri de această noapte

În noaptea de 6 spre 7 octombrie 2025, cerul României va fi martorul unei SuperLuni impresionante, prima din acest an. Luna va răsări imediat după apusul Soarelui, strălucind întreaga noapte și oferind un spectacol perfect pentru contemplare, introspecție sau reconectarea cu natura. Fenomenul nu este doar local, SuperLuna este vizibilă la nivel global, fiecare fus orar trăind experiența la momente diferite, creând un sentiment colectiv unic.

Ce este SuperLuna și cum se deosebește de o Lună Plină obișnuită

SuperLuna reprezintă o Lună Plină specială, care apare atunci când satelitul natural al Pământului se apropie mai mult decât de obicei, rezultând o Lună mai mare și mai luminoasă pe cer. Oficial, faza de Lună Plină va fi atinsă pe 7 octombrie, la ora 06:47, dar spectacolul poate fi admirat încă din seara precedentă. Aceasta nu este doar o manifestare vizuală: fenomenul are și o semnificație culturală profundă. În tradiția populară, Luna Recoltei sau Luna Vânătorului oferea fermierilor lumină pentru a-și continua munca pe câmp până târziu, strângând roadele toamnei. Astfel, SuperLuna combină frumusețea naturală cu poveștile și obiceiurile vechi, devenind un eveniment încărcat de semnificații.

Cum se leagă SuperLuna de alte evenimente cerești și ce efecte are asupra noastră

Această SuperLună coincide cu o ploaie de stele, Draconidele, ce atinge apogeul în nopțile de 8 și 9 octombrie, scrie Adevărul.ro. Lumina puternică a Lunii va îngreuna vizibilitatea meteoriților, dar cei răbdători pot surprinde până la zece „stele căzătoare” pe oră, în condiții ideale. Pe lângă efectul vizual, cercetările arată că nopțile de Lună Plină influențează somnul și emoțiile: durata somnului profund poate scădea cu până la 30%, ritmul cardiac crește ușor, iar visele devin mai intense. Mulți oameni resimt anxietate, neliniște, dar și claritate emoțională sau creativitate sporită. În cazul SuperLunii, aceste efecte pot fi amplificate, transformând noaptea într-un adevărat moment de introspecție sau inspirație.

De ce ni se pare Luna mai mare la răsărit și cum să te bucuri de această noapte

Fenomenul cunoscut ca „iluzii a Lunii” explică de ce satelitul pare mai mare aproape de orizont: creierul îl compară cu clădirile, copacii sau dealurile din jur, amplificând percepția dimensiunii, explică NASA. În cazul unei SuperLuni, efectul este și mai spectaculos, oferind un adevărat spectacol nocturn. Noaptea de 6/7 octombrie poate fi transformată într-o experiență personală: observarea cerului reduce stresul, scrisul într-un jurnal ajută la eliberarea emoțiilor, plimbările sub clar de Lună sau meditația contribuie la armonizarea corpului și a minții. Astrologii văd în aceste nopți un moment ideal pentru descărcare emoțională și luarea unor decizii importante.

SuperLuna din octombrie este prima dintr-un șir de trei: Luna Castorului (5/6 noiembrie) – considerată cea mai mare SuperLună a anului – și Luna Rece (4/5 decembrie). Anul 2025 a mai adus eclipse totale de Lună, inclusiv celebra „Lună Sângerie” din 7/8 septembrie, completând seria de spectacole cerești. Aceste evenimente transformă 2025 într-un an deosebit pentru pasionații de astronomie, oferind oportunități rare de contemplare și reconectare cu natura și propriile emoții.

