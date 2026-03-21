Acasa » Externe » Cea mai mare expoziție din Europa dedicată lui Brâncuși, deschisă la Berlin. Nicușor Dan: O recunoaștere a valorii noastre și a contribuției pe care am adus-o lumii (FOTO)

Cea mai mare expoziție din Europa dedicată lui Brâncuși, deschisă la Berlin. Nicușor Dan: O recunoaștere a valorii noastre și a contribuției pe care am adus-o lumii (FOTO)

Traian Avarvarei
21 mart. 2026, 16:57
Cea mai mare expoziție din Europa dedicată lui Brâncuși, deschisă la Berlin. Nicușor Dan: O recunoaștere a valorii noastre și a contribuției pe care am adus-o lumii (FOTO)
Cea mai mare expoziție din Europa dedicată lui Constantin Brâncuși s-a deschis la Berlin. Sursa foto: Nicușor Dan / Facebook
Cuprins
  1. Expoziție cu peste 150 de lucrări ale lui Brâncuși, la Berlin
  2. Expoziție dedicată lui Brâncuși și la Roma

Cea mai mare expoziție din Europa dedicată lui Constantin Brâncuși a fost deschisă, vineri, la Berlin. Expoziția reunește peste 150 de lucrări. Pentru România, acest moment e o recunoaștere a valorii noastre și a contribuției pe care am adus-o lumii, a transmis președintele Nicușor Dan. O altǎ expoziție dedicatǎ lui Brâncuși, la 150 de ani de la nașterea marelui sculptor, poate fi vǎzutǎ pânǎ pe 19 iulie la Roma.

Expoziție cu peste 150 de lucrări ale lui Brâncuși, la Berlin

„Cea mai mare expoziție din Europa dedicată lui Constantin Brâncuși, la 150 de ani de la nașterea marelui sculptor român, s-a deschis ieri la Berlin la Neue Nationalgalerie.

Sunt bucuros că, alături de Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, și de Președintele Franței, Emmanuel Macron, am oferit patronajul unui eveniment care arată că valorile culturale autentice ne apropie și ne unesc. Expoziția, realizată în colaborare cu Centre Pompidou, beneficiază, de asemenea, de sprijin instituțional din partea Ambasadei României în Republica Federală Germania și a Institutului Cultural Român, prin Institutul Cultural Român „Titu Maiorescu” din Berlin.

Pentru România, acest moment înseamnă mai mult decât un eveniment cultural. Este o recunoaștere a valorii noastre, a identității noastre și a contribuției pe care am adus-o lumii prin una dintre personalitățile care au marcat arta modernă în secolul XX.

Reunind peste 150 de lucrări – sculpturi, fotografii, filme și documente de arhivă – aceasta propune o perspectivă amplă asupra operei lui Brâncuși și a influenței sale asupra modernismului european. Publicul poate descoperi atât lucrări emblematice, precum „Sărutul”, „Muza adormită” sau „Pasărea în spațiu”, cât și o reconstrucție parțială a atelierului său parizian de pe Impasse Ronsin”, a transmis președintele Nicușor Dan, pe Facebook.

Expoziție dedicată lui Brâncuși și la Roma

Președintele a precizat apoi că o altă expoziție dedicată lui Constantin Brâncuși se află la Muzeul Mercati di Traiano din Roma. Nicușor Dan a lansat apoi o invitație tuturor să vadă aceste lucrări.

„O altǎ expoziție dedicatǎ anului Brâncuși, aflată sub Înaltul Patronaj al președinților României și Italiei, poate fi vǎzutǎ pânǎ pe 19 iulie la Roma, la Muzeul Mercati di Traiano.

Expoziția „Constantin Brâncuși: Originile infinitului” este curatoriată de Muzeul Național de Artă al României, în parteneriat cu Muzeul Național de Artă din Craiova și Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” și face parte din calendarul Anului Cultural România – Italia 2026. Cetǎțenii români și moldoveni au accesul gratuit.

Felicit ambasadele României de la Paris, Berlin și Roma pentru implicare și efortul de a organiza aceste expoziții care cresc vizibilitatea României în Europa și vǎinvit să descoperiți această moștenire europeană pe care Constantin Brâncuși ne-a lăsat-o tuturor”, a mai transmis președintele Nicușor Dan.

