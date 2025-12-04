Scene de groază s-au petrecut pe o stradă din Cluj-Napoca, unde o tânără de 24 de ani și copilul ei de aproximativ un an au fost urcați cu forța într-o mașină de către fostul concubin al femeii. Iată ce s-a întâmplat!

Răpire sub privirile martorilor

Totul s-a întâmplat sub privirile martorilor, care au sunat imediat la 112. Apelul către autorități semnala că bărbatul a luat cu forța victima și copilul și se deplasează cu mașina în direcția comunei Tureni, potrivit știridecluj.

În urma sesizării, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Cluj-Napoca, alături de specialiști și polițiști de investigații criminale, au constituit o echipă operativă și au pornit în căutarea autoturismului.

Autovehiculul a fost depistat pe un drum județean din apropierea localității Feleacu. În interior se aflau patru adulți, două femei și doi bărbați, cu vârste între 27 și 50 de ani, alături de tânără și copilul acesteia. Toate persoanele au fost conduse la sediul Poliției pentru audieri.

Victima a fost constrânsă fizic

Anchetatorii au stabilit că femeia a fost constrânsă fizic să urce în mașină, împreună cu minorul.

„Tânăra de 24 de ani ar fi fost constrânsă fizic să urce în autovehicul, împreună cu minorul. În urma aplicării formularului de evaluare a riscului, s-a constatat un risc iminent, fiind emis ordin de protecție provizoriu”, au transmis reprezentanții IPJ Cluj.

Autoritățile au oferit, de asemenea, montarea unui dispozitiv de monitorizare electronică. Cu toate acestea, victima a refuzat această măsură.

Persoane reținute

Pe 3 decembrie, două dintre persoanele implicate, bărbatul de 27 de ani și o femeie de 50 de ani, ambii din comuna Tureni, au fost reținute pentru 24 de ore. Aceștia urmează să fie prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca pentru stabilirea măsurilor preventive.

Polițiștii recomandă ca orice persoană care se află într-o situație similară să apeleze imediat la 112 și să evite confruntările directe, pentru a preveni escaladarea violenței.