O nouă metodă de înșelăciune. Cum au ajuns, acum, escrocii să-i păcălească pe români și să-i lase fără bani

O nouă face victime în supermarketuri, chiar în apropierea caselor de marcat. profită de aparatele de tip self-pay pentru a convinge utilizatorii să le trimită bani direct în conturile personale, folosind pretexte false. Până acum, sute de persoane au reclamat incidente similare, însă recuperarea sumelor este dificilă.

Cine sunt cei mai vulnerabili

Cei mai vulnerabili sunt clienții care aleg să încarce portofele electronice nebancare prin intermediul acestor terminale. Pentru astfel de tranzacții, este necesară doar introducerea unei adrese de e-mail valide. De altfel, dispozitivul afișează un avertisment clar: în caz de fraudă, banii nu pot fi recuperați. Cei care au suspiciuni pot renunța la plată în acest punct.

Totuși, mulți continuă procesul și ulterior sunt contactați telefonic de indivizi care se prezintă drept angajați ai companiei de plăți. Aceștia susțin că tranzacția nu a fost finalizată și că este necesară o nouă depunere.

„Văzând că este un număr de telefon normal, nu m-am gândit că poate fi o ţeapă. Am fost instruită, în telefon. Mi-au dat nişte coduri. Am plătit sumele respective. Am depus de două ori, două tranşe de 2.000 de lei”, a declarat una dintre victime, potrivit .

Compania care operează automatele self-pay le recomandă clienților să trateze cu prudență orice apel primit în legătură cu astfel de tranzacții.

„Reprezentanţii companiei, în schimb, niciodată nu apelează magazinul sau orice alte terţe părţi pentru a solicita intervenţii de orice natură”, a precizat Adrian Badea, Director General Selfpay.

Ce trebuie să facă păgubiții

Cei păgubiți trebuie să anunțe Poliția cât mai repede posibil și să adune dovezi relevante care ar putea sprijini ancheta.

„Cei care cad în capcana acestor escrocherii ar trebui să strângă toate dovezile pe care le au: apeluri telefonice, mesaje text sau chiar dacă au avut martori în momentul în care vorbeau la telefon”, a explicat avocatul Andrei Ţone.

Compania de plăți a demarat o anchetă internă pentru a identifica modul în care escrocii obțin numerele de telefon ale utilizatorilor. Se investighează inclusiv posibilitatea unei breșe de securitate din partea unor parteneri de afaceri.